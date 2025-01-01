void OnStart()

{

//--- apagamos todos os comentários no gráfico

Comment("");

//--- declaramos uma string da qual obteremos valores de códigos de símbolos e memorizamos o comprimento da string

string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";

int length = StringLen(message);

//--- declaramos uma variável de string à qual adicionaremos os símbolos recuperados da string de demonstração

string text = "";

//--- em um loop pelo tamanho da string de demonstração

for(int i=0; i<length; i++)

{

//--- esperamos 1/10 segundos

Sleep(100);

//--- obtemos o símbolo a partir da string localizada no índice do loop que está na string de demonstração

ushort char_code=StringGetCharacter(message, i);

//--- adicionamos um símbolo à string de saída e exibimos a string resultante como um comentário no gráfico

text+=ShortToString(char_code);

Comment(text);

}

//--- esperamos por dois segundos e removemos o comentário do gráfico.

Sleep(2000);

Comment("");



/*

Resultado: a string de demonstração aparece letra por letra na tela

The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function

*/

}