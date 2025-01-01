- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Retorna o valor de um símbolo, localizado na posição especificada de uma string.
|
ushort StringGetCharacter(
Parâmetros
string_value
[in] Seqüência.
pos
[in] Posição de um símbolo na string. Pode ser de 0 a StringLen(text) -1.
Valor do Retorno
Código do símbolo ou 0 em caso de um erro. Para obter o código de erro chame GetLastError().
Exemplo:
|
void OnStart()
