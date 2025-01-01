DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de StringStringGetCharacter 

StringGetCharacter

Retorna o valor de um símbolo, localizado na posição especificada de uma string.

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // string
   int     pos               // posição do símbolo na string
   );

Parâmetros

string_value

[in]  Seqüência.

pos

[in]  Posição de um símbolo na string. Pode ser de 0 a StringLen(text) -1.

Valor do Retorno

Código do símbolo ou 0 em caso de um erro. Para obter o código de erro chame GetLastError().

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- apagamos todos os comentários no gráfico
   Comment("");
//--- declaramos uma string da qual obteremos valores de códigos de símbolos e memorizamos o comprimento da string
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- declaramos uma variável de string à qual adicionaremos os símbolos recuperados da string de demonstração
   string text    = "";
//--- em um loop pelo tamanho da string de demonstração
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
      //--- esperamos 1/10 segundos
      Sleep(100);
      //--- obtemos o símbolo a partir da string localizada no índice do loop que está na string de demonstração
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
      //--- adicionamos um símbolo à string de saída e exibimos a string resultante como um comentário no gráfico
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- esperamos por dois segundos e removemos o comentário do gráfico.
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
  /*
  Resultado: a string de demonstração aparece letra por letra na tela
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
  */
  }

Também Veja

StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray