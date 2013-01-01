//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadDateTime.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 2

//---- Plotar Etiqueta1

#property indicator_label1 "UpSignal"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 4

//---- plotar Label2

#property indicator_label2 "DownSignal"

#property indicator_type2 DRAW_ARROW

#property indicator_color2 clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 4

//--- paramêtros para leitura de dados

input string InpFileName="MACD.csv"; // file name

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//--- variáveis globais

int ind=0; // índice

double upbuff[]; // buffers indicador de setas para cima

double downbuff[]; // buffers indicador de setas para baix

bool sign_buff[]; // sinal array (verdadeiro - comprar, falso - vender)

datetime time_buff[]; // conjunto de chegada dos sinais time

int size=0; // tamanho de arrays de sinal

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo esta aberto para leitura",InpFileName);

//--- em primeiro lugar, ler o número de sinais

size=(int)FileReadNumber(file_handle);

//--- alocar memória para os arrays

ArrayResize(sign_buff,size);

ArrayResize(time_buff,size);

//--- ler dados de um arquivo

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- tempo de sinal

time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);

//--- valor do sinal

sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- ligando as arrays

SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);

//--- definir o código símbolo para desenho em PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);

//---- definir os valores dos indicadores que não serão vistos no gráfico

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

//---o loop para as barras que ainda não foram manipuladas

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- 0 por padrão

upbuff[i]=0;

downbuff[i]=0;

//---verificar se todos os dados ainda estão presente

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- se as datas coincidem, usar o valor do arquivo

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- desenhar a seta de acordo com o sinal

if(sign_buff[j])

upbuff[i]=high[i];

else

downbuff[i]=low[i];

//--- aumentar o contador

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}