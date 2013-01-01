DocumentaçãoSeções
Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma string de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor do tipo datetime.

datetime  FileReadDatetime(
   int  file_handle    // Manipular arquivo
   );

Parâmetros

file_handle

[in]  Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

Valor do Retorno

O valor do tipo datetime.

Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWrite é usado aqui)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Demo_FileReadDateTime.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- Plotar Etiqueta1
#property indicator_label1  "UpSignal"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  4
//---- plotar Label2
#property indicator_label2  "DownSignal"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  4
//--- paramêtros para leitura de dados
input string InpFileName="MACD.csv";  // file name
input string InpDirectoryName="Data"// nome do diretório
//--- variáveis globais
int      ind=0;       // índice
double   upbuff[];    // buffers indicador de setas para cima
double   downbuff[];  // buffers indicador de setas para baix
bool     sign_buff[]; // sinal array (verdadeiro - comprar, falso - vender)
datetime time_buff[]; // conjunto de chegada dos sinais time
int      size=0;      // tamanho de arrays de sinal
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- abre o arquivo
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo esta aberto para leitura",InpFileName);
      //--- em primeiro lugar, ler o número de sinais
      size=(int)FileReadNumber(file_handle);
      //--- alocar memória para os arrays
      ArrayResize(sign_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- ler dados de um arquivo
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         //--- tempo de sinal
         time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
         //--- valor do sinal
         sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
        }
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- ligando as arrays
   SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- definir o código símbolo para desenho em PLOT_ARROW
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- definir os valores dos indicadores que não serão vistos no gráfico
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
//---o loop para as barras que ainda não foram manipuladas
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 0 por padrão
      upbuff[i]=0;
      downbuff[i]=0;
      //---verificar se todos os dados ainda estão presente
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- se as datas coincidem, usar o valor do arquivo
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               //--- desenhar a seta de acordo com o sinal
               if(sign_buff[j])
                  upbuff[i]=high[i];
               else
                  downbuff[i]=low[i];
               //--- aumentar o contador
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }

Também Veja

Tipo datetime, StringToTime, TimeToString, FileWrite