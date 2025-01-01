SignalInfoSetInteger

Define, nas configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer.

bool SignalInfoSetInteger(

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER property_id,

long value

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

value

[in] Valor da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.

valor de retorno

Retorna true, se a alteração da propriedade for bem-sucedida, caso contrário, retorna false. Para mais informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().