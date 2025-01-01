DocumentaçãoSeções
Exclui um buffer de OpenCL.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // Manipulador para um buffer OpenCL
   );

Parâmetros

buffer

[in]  Um manipulador para um buffer OpenCL.

Valor do Retorno

Nenhum. No caso de um erro interno o valor do modificador _LastError. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().