Sleep
A função suspende a execução do Expert Advisor corrente ou script por um intervalo especificado.
void Sleep(
Parâmetros
milliseconds
[in] Intervalo de atraso em milissegundos.
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
A função Sleep() não pode ser chamada por indicadores customizados, porque indicadores são executados na thread de interface e não devem ser atrasados. A função foi incorporada para verificar flag interrompido a cada 0.1 segundos.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+