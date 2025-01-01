Sleep

A função suspende a execução do Expert Advisor corrente ou script por um intervalo especificado.

void Sleep(

int milliseconds

);

Parâmetros

milliseconds

[in] Intervalo de atraso em milissegundos.

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

A função Sleep() não pode ser chamada por indicadores customizados, porque indicadores são executados na thread de interface e não devem ser atrasados. A função foi incorporada para verificar flag interrompido a cada 0.1 segundos.

Exemplo: