PlotIndexSetString

A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade indicador deve ser do tipo string.

bool  PlotIndexSetString(
   int     plot_index,     // plotando o índice do estilo
   int     prop_id,        // propriedade identificador
   string  prop_value      // valor para ser definido
   );

Parâmetros

plot_index

[in]  Índice de representação gráfica

prop_id

[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.

prop_value

[in]  O valor da propriedade.

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna true, do contrário false.