Cria e exibe uma caixa de mensagem e o gerencia. Um caixa de mensagem contém uma mensagem e cabeçalho, e qualquer combinação de sinais predefinidos e botões de comando.

int  MessageBox(
   string  text,             // texto da mensagem
   string  caption=NULL,     // cabeçalho da caixa
   int     flags=0           // define o conjunto de botões na caixa
   );

Parâmetros

text

[in]  Texto, contém a mensagem de saída.

caption=NULL

[in]  Texto opcional a ser exibido no cabeçalho da caixa. Se o parâmetro estiver vazio, o nome do Expert Advisor é exibido no cabeçalho da caixa.

flags=0

[in] Flags opcionais definindo a aparência e comportamento da caixa de mensagem. Flags podem ser uma combinação de um grupo especial de flags.

Valor do Retorno

Se a função for executada com sucesso, o valor de retorno é um dos valores dos códigos de retorno do MessageBox().

Observação

A função é proibida em indicadores personalizados, uma vez que a chamada para MessageBox() interrompe o trabalho do thread de execução durante todo o tempo de espera pela resposta do usuário. Como todos os indicadores de cada símbolo são executados num único thread, o funcionamento de todos os gráficos em todos os períodos gráficos do símbolo em questão será interrompido.

A função MessageBox() não funciona no Testador de estratégias.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| O EA mostra uma MessageBox com uma solicitação de trabalho extra |
//| quando alcançado o limite de negociações perdedoras consecutivas |
//| Aguarda um número especificado de barras e exibe uma MessageBox  |
//| mostrando uma solicitação para continuar a trabalhar.            |
//| Para verificar, abra e feche manualmente algumas posições        |
//| com prejuízo, pois, para simplificar, o EA não                   |
//| controla "suas" posições com base no magic number.               |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- input parameters
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Max Loss deals
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Number of bars of advisor inactivity
 
//--- global variables
bool     ExtFirstStart=true;             // Flag de primeira inicialização
bool     ExtFlag=true;                   // Flag de permissão de operação do EA
uint     ExtNumLoss;                     // Número de negociações perdedoras consecutivas
datetime ExtTimeLastLoss;                // Tempo da última operação de fechamento de posição perdedora
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- obtemos o número de negociações perdedoras consecutivas e o tempo da última operação de fechamento de posição
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- determinamos quantas a barras se passaram desde a última posição perdedora fechada em sequência
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- se for a primeira inicialização
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- se já passou o número especificado de a barras após a série de posições perdedoras, definimos a flag de operação do EA
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- se a flag de operação do EA for removida
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- se passou o número especificado de a barras após a série de posições perdedoras
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- exibimos uma caixa de diálogo MessageBox com o texto especificado e o título da janela
         //--- a janela de solicitação tem dois botões Yes/No e um ícone com um sinal de interrogação.
         //--- o botão Yes é selecionado por padrão.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- se o código de retorno do MessageBox for o botão Yes pressionado, definimos a flag de operação do EA
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- se a flag de operação do EA for removida, saímos do OnTick()
      return;
     }
 
//---  a flag de operação do EA está definida, o EA funciona conforme o código abaixo prevê
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- se o tipo de transação for a adição de uma negociação ao histórico
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- Obtemos o ticket da negociação e selecionamos a negociação da lista pelo ticket
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- se for uma negociação para sair do mercado, obtemos o número de negociações perdedoras consecutivas e o tempo da última negociação
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- se o número de negociações perdedoras consecutivas for maior que o valor especificado e a flag de operação do EA estiver definida
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
         //--- exibimos uma caixa de diálogo MessageBox com o texto especificado e o título da janela
      //--- a janela de solicitação tem dois botões Yes/No e um ícone com um sinal de exclamação
      //--- o botão No é selecionado por padrão
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- se o código de retorno do MessageBox for o botão No pressionado, removemos a flag de operação do EA
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o número de negociações perdedoras consecutivas          |
//| e o tempo da última operação de fechamento de posição perdedora  |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- selecionamos todo o histórico
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- no ciclo pela lista de negociações históricas, obtemos o ticket da próxima negociação
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- se a negociação não for de saída de posição, passamos para a próxima
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- se o resultado do fechamento da posição tiver lucro positivo, interrompemos o ciclo
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- incrementamos o contador de negociações consecutivas com prejuízo
         res++;
         //--- registramos na variável o tempo máximo da negociação (procuramos a última)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- Retornamos o número de perdas consecutivas
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a flag de fechamento da posição com perda             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- obtemos a partir da negociação os valores das propriedades que afetam o lucro
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- retornamos a flag de que o valor total das propriedades obtidas é negativo
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }