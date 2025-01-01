//+------------------------------------------------------------------+

//| O EA mostra uma MessageBox com uma solicitação de trabalho extra |

//| quando alcançado o limite de negociações perdedoras consecutivas |

//| Aguarda um número especificado de barras e exibe uma MessageBox |

//| mostrando uma solicitação para continuar a trabalhar. |

//| Para verificar, abra e feche manualmente algumas posições |

//| com prejuízo, pois, para simplificar, o EA não |

//| controla "suas" posições com base no magic number. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- input parameters

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Max Loss deals

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Number of bars of advisor inactivity



//--- global variables

bool ExtFirstStart=true; // Flag de primeira inicialização

bool ExtFlag=true; // Flag de permissão de operação do EA

uint ExtNumLoss; // Número de negociações perdedoras consecutivas

datetime ExtTimeLastLoss; // Tempo da última operação de fechamento de posição perdedora



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- obtemos o número de negociações perdedoras consecutivas e o tempo da última operação de fechamento de posição

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- determinamos quantas a barras se passaram desde a última posição perdedora fechada em sequência

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- se for a primeira inicialização

if(ExtFirstStart)

{

//--- se já passou o número especificado de a barras após a série de posições perdedoras, definimos a flag de operação do EA

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- se a flag de operação do EA for removida

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- se passou o número especificado de a barras após a série de posições perdedoras

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- exibimos uma caixa de diálogo MessageBox com o texto especificado e o título da janela

//--- a janela de solicitação tem dois botões Yes/No e um ícone com um sinal de interrogação.

//--- o botão Yes é selecionado por padrão.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- se o código de retorno do MessageBox for o botão Yes pressionado, definimos a flag de operação do EA

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- se a flag de operação do EA for removida, saímos do OnTick()

return;

}



//--- a flag de operação do EA está definida, o EA funciona conforme o código abaixo prevê

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- se o tipo de transação for a adição de uma negociação ao histórico

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- Obtemos o ticket da negociação e selecionamos a negociação da lista pelo ticket

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- se for uma negociação para sair do mercado, obtemos o número de negociações perdedoras consecutivas e o tempo da última negociação

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- se o número de negociações perdedoras consecutivas for maior que o valor especificado e a flag de operação do EA estiver definida

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- exibimos uma caixa de diálogo MessageBox com o texto especificado e o título da janela

//--- a janela de solicitação tem dois botões Yes/No e um ícone com um sinal de exclamação

//--- o botão No é selecionado por padrão

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- se o código de retorno do MessageBox for o botão No pressionado, removemos a flag de operação do EA

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o número de negociações perdedoras consecutivas |

//| e o tempo da última operação de fechamento de posição perdedora |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- selecionamos todo o histórico

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- no ciclo pela lista de negociações históricas, obtemos o ticket da próxima negociação

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- se a negociação não for de saída de posição, passamos para a próxima

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- se o resultado do fechamento da posição tiver lucro positivo, interrompemos o ciclo

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- incrementamos o contador de negociações consecutivas com prejuízo

res++;

//--- registramos na variável o tempo máximo da negociação (procuramos a última)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- Retornamos o número de perdas consecutivas

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a flag de fechamento da posição com perda |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- obtemos a partir da negociação os valores das propriedades que afetam o lucro

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- retornamos a flag de que o valor total das propriedades obtidas é negativo

return(profit+comission+swap+fee<0);

}