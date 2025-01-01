DatabaseExport

Exporta uma tabela ou resultado sobre a execução da consulta SQL para um arquivo CSV. O arquivo é criado com codificação UTF-8.

long DatabaseExport(

int database,

const string table_or_sql,

const string filename,

uint flags,

const string separator

);

Parâmetros

database

[in] Identificador do banco de dados, obtido em DatabaseOpen().

table_or_sql

[in] Nome da tabela ou o texto da consulta SQL, cujos resultados serão exportados para o arquivo especificado.

filename

[in] Nome do arquivo para exportar dados. O caminho é definido em relação à pasta MQL5\Files.

flags

[in] Combinação de sinalizadores a partir da enumeração ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS.

separator

[in] Separador de dados. Se especificado NULL, como separador será utilizado o símbolo de tabulação '\t'. Linha vazia "" é considerada um delimitador válido, mas o arquivo CSV não pode ser lido como tabela, pois será um conjunto de linhas.

Valor retornado

Retorna o número de registros exportados ou um valor negativo em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), respostas possíveis:

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erro crítico de tempo de execução do sistema;

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — caminho para o arquivo de banco de dados contendo uma string vazia ou definida uma combinação incompatível de sinalizadores;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — memória insuficiente;

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED(4014) — o canal especificado não é permitido;

ERR_PROGRAM_STOPPED(4022) — operação cancelada (o programa MQL parou);

ERR_WRONG_FILENAME (5002) - nome de arquivo inválido;

ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - o caminho absoluto para o arquivo excedeu o tamanho máximo;

ERR_CANNOT_OPEN_FILE(5004) — erro ao abrir o arquivo para gravação;

ERR_FILE_WRITEERROR(5026) — erro ao gravar no arquivo;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erro interno do banco de dados;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de banco de dados inválido;

ERR_DATABASE_QUERY_PREPARE(5125) — erro ao criar a consulta;

ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY — somente é permitida uma solicitação de leitura.

Observação

Se os resultados da consulta forem exportados, a consulta SQL deverá começar com "SELECT" ou "select". Em outras palavras, a consulta SQL não pode alterar o estado do banco de dados, caso contrário DatabaseExport() falhará.

Os valores de string no banco de dados podem conter um caractere de conversão ('\r' ou '\r

' ), além de um caractere separador de valores especificado no parâmetro separator. Nesse caso, é necessário usar o sinalizador DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS no parâmetro flags. Se esse sinalizador estiver presente, todas as linhas exibidas serão colocadas entre aspas duplas, mas se a linha contiver aspas duplas, ela será substituída por duas aspas duplas.

ENUM_DATABASE_EXPORT_FLAGS

Identificador Descrição DATABASE_EXPORT_HEADER Exibe os nomes dos campos na primeira linha DATABASE_EXPORT_INDEX Exibe os números das linhas DATABASE_EXPORT_NO_BOM Não insere uma etiqueta BOM no início do arquivo (a BOM é inserida por padrão) DATABASE_EXPORT_CRLF Usa CRLF (por padrão, LF) para quebras de linha DATABASE_EXPORT_APPEND Adiciona dados ao final de um arquivo existente (por padrão, o arquivo é sobregravado). Se o arquivo não existir, ele será criado. DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS Exibe valores de string em aspas duplas. DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER O arquivo CSV será criado na pasta compartilhada de todos os terminais \Terminal\Common\File.

Exemplo:

input int InpRates=100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- lembramos a hora de início antes de obter as barras

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- solicitamos as últimas 100 barras no período gráfico H1

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("CopyRates() failed,, Error ", GetLastError());

return;

}

else

{

//--- quantidade de barras e em quanto tempo elas foram recebidas

PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- formamos o nome do arquivo para armazenar o banco de dados

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // o símbolo ":" é proibido nos nomes dos arquivos

//--- abrimos/criamos um banco de dados na pasta comum do terminal

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- verificamos a presença da tabela RATES

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- removemos a tabela RATES

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))

{

Print("Failed to drop the RATES table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- criamos a tabela RATES

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table RATES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- mostramos a lista de todos os campos na tabela RATES

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- criamos uma consulta parametrizada para adicionar barras à tabela RATES

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // parâmetros da consulta

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- definimos o valor do primeiro parâmetro de consulta

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- lembramos a hora de início antes de adicionar as barras à tabela RATES

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- definimos o resto dos parâmetros antes de adicionar uma entrada

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- se a chamada anterior de DatabaseBind() foi bem sucedida, definimos o seguinte parâmetro

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- executamos uma solicitação para inserir um registro e verificar a existência de erros

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- reinicializamos a solicitação para o estado inicial antes da próxima atualização do parâmetro

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- terminamos, percorremos todas as barras



//--- como correram as operações?

if(request_error)

{

PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars ", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- salvamos a tabela RATES em um arquivo CSV

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Table RATES saved in ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() failed. Error ", GetLastError());

//--- fechamos o arquivo do banco de dados e relatamos isso

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

Veja também

DatabasePrint, DatabaseImport