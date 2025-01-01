- MathAbs
MathRand
Retorna um inteiro pseudo-aleatório no intervalo de 0 a 32767.
|
int MathRand();
Valor do Retorno
Valor de um inteiro no intervalo de 0 a 32767.
Observação
Antes da primeira chamada da função, é necessário chamar MathSrand para definir o gerador de números pseudo-aleatório para o estado inicial.
Observação
Ao invés de MathRand(), você pode usar rand().
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+