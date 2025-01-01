DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções MatemáticasMathRand 

MathRand

Retorna um inteiro pseudo-aleatório no intervalo de 0 a 32767.

int  MathRand();

Valor do Retorno

Valor de um inteiro no intervalo de 0 a 32767.

Observação

Antes da primeira chamada da função, é necessário chamar MathSrand para definir o gerador de números pseudo-aleatório para o estado inicial.

Observação

Ao invés de MathRand(), você pode usar rand().

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- a cada inicialização, definimos um novo estado inicial para gerar um número de números inteiros pseudo-aleatórios
   MathSrand(GetTickCount());
//--- em um loop, imprimimos no log 10 inteiros pseudo-aleatórios gerados
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Número inteiro pseudo-aleatório №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }