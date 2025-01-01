DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções ComunsDebugBreak 

DebugBreak

É um ponto de parada de programa em depuração.

void  DebugBreak();

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

A execução de um programa MQL5 é interrompido somente se ele for iniciado em modo de depuração. A função pode ser usada para ver valores de variáveis e/ou para avançar a execução passo a passo.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- compilar o arquivo pressionando F5
//--- no modo de depuração quando i == j paramos na linha DebugBreak()  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }