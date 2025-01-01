DebugBreak

É um ponto de parada de programa em depuração.

void DebugBreak();

Valor do Retorno

Sem valor de retorno.

Observação

A execução de um programa MQL5 é interrompido somente se ele for iniciado em modo de depuração. A função pode ser usada para ver valores de variáveis e/ou para avançar a execução passo a passo.

Exemplo: