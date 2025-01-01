#define DEVIATION 5 // desvio permitido do preço

#define VOLUME 1.0 // // volume da ordem

#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // direção da posição aberta (ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaração e inicialização das estruturas de solicitação, verificação e resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- preparamos os parâmetros da solicitação de negociação

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- verificamos os parâmetros da solicitação de negociação

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- a verificação da solicitação de negociação foi bem-sucedida, imprimimos no log a descrição dos campos da estrutura de verificação da solicitação de negociação

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- envio da solicitação de negociação

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // se não for possível enviar a solicitação, imprimimos o código de erro



//--- informações sobre a operação

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

resultado com a negociação automática desativada no terminal do cliente:

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



ativamos a negociação automática e verificamos novamente no mercado fechado:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



verificamos no mercado aberto:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparação de parâmetros para a solicitação de negociação |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//--- parâmetros da solicitação

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol = symbol; // símbolo

request.volume = volume; // volume

request.type = type; // tipo de ordem

request.price = price; // preço para abertura

request.deviation = DEVIATION; // desvio permitido em relação ao preço

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime no log os campos da estrutura |

//| do resultado da verificação da solicitação de negociação |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- obtemos a moeda da conta e o número de dígitos após a vírgula para a moeda da conta

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- definimos o texto do cabeçalho e a largura do campo de cabeçalho

//--- se a largura do cabeçalho for passada para a função igual a zero, a largura será o tamanho da linha do cabeçalho + 1

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- imprimimos no log o código de retorno com um cabeçalho de largura definida

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- imprimimos no log o valor do saldo que estará disponível após a execução da operação de negociação

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- imprimimos no log o valor dos fundos próprios que estarão disponíveis após a execução da operação de negociação

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- imprimimos no log o valor do lucro flutuante que estará disponível após a execução da operação de negociação

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- imprimimos no log o tamanho da margem necessária para a operação de negociação requerida

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- imprimimos no log o valor dos fundos próprios disponíveis que permanecerão após a execução da operação de negociação necessária

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- imprimimos no log o nível de margem que será estabelecido após a execução da operação de negociação necessária

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- imprimimos no log o comentário sobre o código de resposta, descrição do erro

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}