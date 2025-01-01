- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseReadBind
Realiza o a transição para o próximo registro e lê dados dele na estrutura.
|
bool DatabaseReadBind(
Parâmetros
request
[in] Identificador da consulta criada em DatabasePrepare().
struct_object
[out] Referência para a estrutura em que serão lidos os dados do registro atual. A estrutura deve ter como membros apenas tipos numéricos e/ou strings (arrays não são permitidos) e não pode ser um herdeiro.
Valor retornado
Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — nome da tabela não está especificado (string vazia ou NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erro interno do banco de dados;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de banco de dados inválido;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erro de execução de consulta;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — a tabela não existe (não é um erro, finalização normal).
Observação
O número de campos na estrutura struct_object não pode exceder DatabaseColumnsCount(). Se o número de campos na estrutura struct_object for menor que o número de campos no registro, será realizada uma leitura parcial. Os dados restantes podem ser obtidos explicitamente usando as funções correspondentes DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() e assim por diante
Exemplo:
|
struct Person
