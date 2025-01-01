DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseReadBind 

Realiza o a transição para o próximo registro e lê dados dele na estrutura.

bool  DatabaseReadBind(
   int    request,           // manipulador da consulta criada no DatabasePrepare
   void&  struct_object      // referência para a estrutura para leitura do registro
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador da consulta criada em DatabasePrepare().

struct_object

[out]  Referência para a estrutura em que serão lidos os dados do registro atual. A estrutura deve ter como membros apenas tipos numéricos e/ou strings (arrays não são permitidos) e não pode ser um herdeiro.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  nome da tabela não está especificado (string vazia ou NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erro interno do banco de dados;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    — identificador de banco de dados inválido;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                —  erro de execução de consulta;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    — a tabela não existe (não é um erro, finalização normal).

 

Observação

O número de campos na estrutura struct_object não pode exceder DatabaseColumnsCount(). Se o número de campos na estrutura struct_object for menor que o número de campos no registro, será realizada uma leitura parcial. Os dados restantes podem ser obtidos explicitamente usando as funções correspondentes DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() e assim por diante

Exemplo:

struct Person
  {
   int               id;
   string            name;
   int               age;
   string            address;
   double            salary;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int db;
   string filename="company.sqlite";
//--- open
   db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
//--- if the table COMPANY exists then drop the table
   if(DatabaseTableExists(db"COMPANY"))
     {
      //--- delete the table
      if(!DatabaseExecute(db"DROP TABLE COMPANY"))
        {
         Print("Failed to drop table COMPANY with code "GetLastError());
         DatabaseClose(db);
         return;
        }
     }
//--- create table
   if(!DatabaseExecute(db"CREATE TABLE COMPANY("
                       "ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,"
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "AGE            INT     NOT NULL,"
                       "ADDRESS        CHAR(50),"
                       "SALARY         REAL );"))
     {
      Print("DB: "filename" create table failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- insert data
   if(!DatabaseExecute(db"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))
     {
      Print("DB: "filename" insert failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- prepare the request
   int request=DatabasePrepare(db"SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- print records
   Person person;
   Print("Persons with salary > 15000:");
   for(int i=0DatabaseReadBind(requestperson); i++)
      Print(i":  "person.id" "person.name" "person.age" "person.address" "person.salary);
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
   Print("Some statistics:");
//--- prepare new request about total salary
   request=DatabasePrepare(db"SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   while(DatabaseRead(request))
     {
      double total_salary;
      DatabaseColumnDouble(request0total_salary);
      Print("Total salary="total_salary);
     }
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- prepare new request about average salary
   request=DatabasePrepare(db"SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      ResetLastError();
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   while(DatabaseRead(request))
     {
      double aver_salary;
      DatabaseColumnDouble(request0aver_salary);
      Print("Average salary="aver_salary);
     }
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- close database
   DatabaseClose(db);
  }
//+-------------------------------------------------------------------
/*
Output:
Persons with salary > 15000:
0:  1 Paul 32 California 25000.0
1:  3 Teddy 23 Norway 20000.0
2:  4 Mark 25 Rich-Mond  65000.0
Some statistics:
Total salary=125000.0
Average salary=31250.0
*/

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseRead