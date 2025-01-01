DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseTransactionCommit 

DatabaseTransactionCommit

Conclui a execução da transação.

bool  DatabaseTransactionCommit(
   int  database      // identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen
   );

Parâmetros

database

[in]  Identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen().

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   —  erro crítico de tempo de execução do sistema;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              —  parâmetro sql contendo string vazia;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          —  memória insuficiente;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erro interno do banco de dados;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   — identificador de banco de dados inválido;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               —  erro de execução de consulta.

Observação

A função DatabaseTransactionCommit() conclui todas as transações que foram executadas após a chamada da função DatabaseBeginTransaction(). Para uma conclusão bem-sucedida, toda transação deve começar com uma chamada de DatabaseTransactionBegin() e terminar com uma chamada de DatabaseTransactionCommit().

Veja também

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback