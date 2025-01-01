|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- declaramos os parâmetros do recurso gráfico
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//--- definimos o tamanho do array de pixels
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- verificamos o recurso gráfico criado
//--- obtemos os dados de tempo e preço da barra atual
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- criamos um objeto "Desenho" nas coordenadas de preço e tempo do último tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente
//--- neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//--- definimos a cor DodgerBlue com transparência de 200
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- esperamos três segundos e mudamos a cor da imagem
Print("Wait 3 seconds before changing color");
Sleep(3000);
//--- definimos a cor OrangeRed com transparência de 200
Print("Change color");
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- esperamos três segundos e liberamos o recurso gráfico
Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");
Sleep(3000);
bool res=ResourceFree("::"+rc_name);
Print("ResourceFree: ",res);
//--- tentamos mudar a cor após a liberação do recurso
Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");
//--- definimos a cor GreenYellow com transparência de 200
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico (o desenho permanece, mas a cor não pode mais ser alterada)
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
Print("The color has not changed because the resource has been released");
//--- esperamos três segundos e deletamos o objeto-desenho
Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");
Sleep(3000);
Print("Delete Bitmap object");
ObjectDelete(0,obj_name);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualizamos os dados do recurso gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- se forem passados tamanhos nulos, saímos
if(width==0 || height==0)
return;
//--- atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}