//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos os parâmetros do recurso gráfico

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- definimos o tamanho do array de pixels

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- verificamos o recurso gráfico criado

//--- obtemos os dados de tempo e preço da barra atual

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- criamos um objeto "Desenho" nas coordenadas de preço e tempo do último tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.

//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente

//--- neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- definimos a cor DodgerBlue com transparência de 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- atualizamos os dados do recurso gráfico

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- esperamos três segundos e mudamos a cor da imagem

Print("Wait 3 seconds before changing color");

Sleep(3000);

//--- definimos a cor OrangeRed com transparência de 200

Print("Change color");

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- atualizamos os dados do recurso gráfico

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- esperamos três segundos e liberamos o recurso gráfico

Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");

Sleep(3000);

bool res=ResourceFree("::"+rc_name);

Print("ResourceFree: ",res);



//--- tentamos mudar a cor após a liberação do recurso

Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");

//--- definimos a cor GreenYellow com transparência de 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- atualizamos os dados do recurso gráfico (o desenho permanece, mas a cor não pode mais ser alterada)

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

Print("The color has not changed because the resource has been released");



//--- esperamos três segundos e deletamos o objeto-desenho

Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");

Sleep(3000);

Print("Delete Bitmap object");

ObjectDelete(0,obj_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Atualizamos os dados do recurso gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- se forem passados tamanhos nulos, saímos

if(width==0 || height==0)

return;

//--- atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}