IndicatorCreate

A função retorna o handle de um indicador técnico especificado criado baseado no array de parâmetros de tipo MqlParam.

int IndicatorCreate(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ENUM_INDICATOR indicator_type,

int parameters_cnt=0,

const MqlParam& parameters_array[]=NULL,

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome de um ativo, sobre cujos dados o indicador é calculado. NULL significa o ativo corrente.

period

[in] O valor da janela de tempo pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa a janela de tempo corrente.

indicator_type

[in] Tipo de indicador, pode ser um dos valores da enumeração ENUM_INDICATOR.

parameters_cnt

[in] O número de parâmetros passados no array parameters_array[]. Os elementos do array têm uma estrutura especial de tipo MqlParam. Por default, zero - parâmetros são passados. Se você especificar um número não zero de parâmetros, o parâmetro parameters_array é obrigatório. Você não pode passar mais que 64 parâmetros.

parameters_array[]=NULL

[in] Um array do tipo MqlParam, cujos elementos contém o tipo e valor de cada parâmetro de input de um indicador técnico.

Valor de retorno

Retorna o handle de um indicador técnico especificado, em caso de falha retorna INVALID_HANDLE.

Observação

Se o handle de indicador de tipo IND_CUSTOM for criado, o campo type do primeiro elemento do array de parâmetros de entrada parameters_array deve ter o valor TYPE_STRING da enumeração ENUM_DATATYPE, e o campo string_value do primeiro elemento deve conter o nome do indicador customizado. O indicador customizado deve estar compilado (arquivo com extensão EX5) e localizado no diretório MQL5/Indicators do terminal cliente ou em um subdiretório.

Indicadores que requerem teste são definidos automaticamente a partir da chamada da função iCustom(), se o correspondente parâmetro for definido através de um string constante. Para todos os outros casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não-constante no parâmetro de define o nome do indicador) a propriedade #property tester_indicator é requerida:

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

Se primeira forma da chamada for usada em um indicador customizado, você pode adicionalmente indicar como último parâmetro sobre quais dados o indicador será calculado, ao passar os parâmetros de input. Se o parâmetro "Apply to" não for especificado explicitamente, o cálculo default é baseado no valores de PRICE_CLOSE.

Exemplo: