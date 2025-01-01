- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorCreate
A função retorna o handle de um indicador técnico especificado criado baseado no array de parâmetros de tipo MqlParam.
|
int IndicatorCreate(
Parâmetros
symbol
[in] Nome de um ativo, sobre cujos dados o indicador é calculado. NULL significa o ativo corrente.
period
[in] O valor da janela de tempo pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa a janela de tempo corrente.
indicator_type
[in] Tipo de indicador, pode ser um dos valores da enumeração ENUM_INDICATOR.
parameters_cnt
[in] O número de parâmetros passados no array parameters_array[]. Os elementos do array têm uma estrutura especial de tipo MqlParam. Por default, zero - parâmetros são passados. Se você especificar um número não zero de parâmetros, o parâmetro parameters_array é obrigatório. Você não pode passar mais que 64 parâmetros.
parameters_array[]=NULL
[in] Um array do tipo MqlParam, cujos elementos contém o tipo e valor de cada parâmetro de input de um indicador técnico.
Valor de retorno
Retorna o handle de um indicador técnico especificado, em caso de falha retorna INVALID_HANDLE.
Observação
Se o handle de indicador de tipo IND_CUSTOM for criado, o campo type do primeiro elemento do array de parâmetros de entrada parameters_array deve ter o valor TYPE_STRING da enumeração ENUM_DATATYPE, e o campo string_value do primeiro elemento deve conter o nome do indicador customizado. O indicador customizado deve estar compilado (arquivo com extensão EX5) e localizado no diretório MQL5/Indicators do terminal cliente ou em um subdiretório.
Indicadores que requerem teste são definidos automaticamente a partir da chamada da função iCustom(), se o correspondente parâmetro for definido através de um string constante. Para todos os outros casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não-constante no parâmetro de define o nome do indicador) a propriedade #property tester_indicator é requerida:
|
#property tester_indicator "indicator_name.ex5"
Se primeira forma da chamada for usada em um indicador customizado, você pode adicionalmente indicar como último parâmetro sobre quais dados o indicador será calculado, ao passar os parâmetros de input. Se o parâmetro "Apply to" não for especificado explicitamente, o cálculo default é baseado no valores de PRICE_CLOSE.
Exemplo:
|
void OnStart()