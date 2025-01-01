ArrayInitialize

A função inicializa um array numérico com um valor predefinido.

For initialization of an array of char type

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

For initialization of an array of short type

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

For initialization of an array of int type

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

For initialization of an array of long type

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

For initialization of an array of float type

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

For initialization of an array of double type

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

For initialization of an array of bool type

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

For initialization of an array of uint type

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Parâmetros

array[]

[out] Array numérico que deve ser inicializado.

value

[in] Novo valor que deve ser definido para todos os elementos do array.

Valor do Retorno

Número de elementos.

Observação

A função ArrayResize() permite definir o tamanho de um array com uma reserva para expansão posterior sem a realocação de memória. É implementada para uma melhor performance, porque as operações de realocação de memória são razoavelmente lentas.

A inicialização de um array usando ArrayInitialize(array, init_val) não significa a inicialização com o mesmo valor dos elementos da reserva alocados para este array. Em uma expansão posterior do array usando a função ArrayResize(), os elementos serão adicionados no final do array, seus valores serão indefinidos e na maioria dos casos não serão iguais ao init_value.

Exemplo: