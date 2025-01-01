- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
A função inicializa um array numérico com um valor predefinido.
For initialization of an array of char type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of short type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of int type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of long type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of float type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of double type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of bool type
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of uint type
int ArrayInitialize(
Parâmetros
array[]
[out] Array numérico que deve ser inicializado.
value
[in] Novo valor que deve ser definido para todos os elementos do array.
Valor do Retorno
Número de elementos.
Observação
A função ArrayResize() permite definir o tamanho de um array com uma reserva para expansão posterior sem a realocação de memória. É implementada para uma melhor performance, porque as operações de realocação de memória são razoavelmente lentas.
A inicialização de um array usando ArrayInitialize(array, init_val) não significa a inicialização com o mesmo valor dos elementos da reserva alocados para este array. Em uma expansão posterior do array usando a função ArrayResize(), os elementos serão adicionados no final do array, seus valores serão indefinidos e na maioria dos casos não serão iguais ao init_value.
Exemplo:
void OnStart()