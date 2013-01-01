|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileReadDouble.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- Plotar Etiqueta1
#property indicator_label1 "MA"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
#property indicator_separate_window
//--- leitura de dados de parâmetros
input string InpFileName="MA.csv"; // nome do arquivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
//--- variáveis globais
int ind=0;
int size=0;
double ma_buff[];
datetime time_buff[];
//--- buffer do indicador
double buff[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- abre o arquivo
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está disponível para leitura",InpFileName);
PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- em primeiro lugar, ler a quantidade de dados no arquivo
size=(int)FileReadDouble(file_handle);
//--- alocar memória para os arrays
ArrayResize(ma_buff,size);
ArrayResize(time_buff,size);
//--- ler dados de um arquivo
for(int i=0;i<size;i++)
{
time_buff[i]=(datetime)FileReadDouble(file_handle);
ma_buff[i]=FileReadDouble(file_handle);
}
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
}
else
{
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- Associa o array ao buffer do indicador com índice 0
SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);
//---- definir os valores dos indicadores que não serão visíveis no gráfico
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
ArraySetAsSeries(time,false);
//---o loop para as barras que ainda não foram manipuladas
for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
{
//--- 0 por padrão
buff[i]=0;
//--- verificar se todos os dados continuam a existir
if(ind<size)
{
for(int j=ind;j<size;j++)
{
//--- se as datas coincidem, usar o valor do arquivo
if(time[i]==time_buff[j])
{
buff[i]=ma_buff[j];
//--- aumentar o contador
ind=j+1;
break;
}
}
}
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}