TimeDaylightSavings
Retorna correção para o horário de verão em segundos, ajuste ao horário de verão foi feito. Depende das configurações de hora de seu computador.
|
int TimeDaylightSavings();
Valor do Retorno
Exemplo:
|
void OnStart()
{
//--- obtemos a correção do horário de verão em segundos
int sec_dl=TimeDaylightSavings();
//--- criamos um texto de descrição para o valor obtido
string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :
StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));
//--- exibimos no log uma descrição da correção do horário de verão em segundos
Print(text);
/*
Resultado para o horário de "inverno":
Standard "winter" time is used
Resultado para o horário de "verão":
Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds
*/
}