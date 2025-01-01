DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Data e HoraTimeDaylightSavings 

TimeDaylightSavings

Retorna correção para o horário de verão em segundos, ajuste ao horário de verão foi feito. Depende das configurações de hora de seu computador.

int  TimeDaylightSavings();

Valor do Retorno

Se o ajuste ao horário de inverno (padrão) foi feito, retorna 0.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- obtemos a correção do horário de verão em segundos
   int sec_dl=TimeDaylightSavings();
   
//--- criamos um texto de descrição para o valor obtido
   string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" : 
                StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds"sec_dl));
   
//--- exibimos no log uma descrição da correção do horário de verão em segundos
   Print(text);
   /*
   Resultado para o horário de "inverno":
   Standard "winter" time is used
   
   Resultado para o horário de "verão":
   Daylight saving time has been switched overThe correction is -3600 seconds
   */
  }