|
#property description "Indicador calcula os valores absolutos das diferenças entre"
#property description "Preços de Open (Abertura) e Close (Fechamento) ou High (Alto) e Low (Baixo) exibidos numa sub-janela separada"
#property description "como um histograma."
//--- configurações do indicador
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plotar
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//--- parâmetros de entrada
input bool InpAsSeries=true; // Direção de indexação no buffer de indicador
input bool InpPrices=true; // Cálculo de preços (true - Abertura, Fechamento; false - Máximo, Mínimo)
//--- buffer do indicador
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcule os valores do indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,
const double &first[],const double &second[],double &buffer[])
{
//--- iniciar variável para o cálculo das barras
int start=prev_calculated;
//--- trabalho na última barra se os valores do indicador já foram calculados no tick anterior
if(prev_calculated>0)
start--;
//--- definir a direção de indexação nos arrays
bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);
bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);
bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);
//--- substituir a direção de indexação com um direto, se necessário
if(as_series_first)
ArraySetAsSeries(first,false);
if(as_series_second)
ArraySetAsSeries(second,false);
if(as_series_buffer)
ArraySetAsSeries(buffer,false);
//--- calcule valores do indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vincular buffers de indicador
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);
//--- conjunto de elementos de indexação no buffer de indicador
ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);
//--- verificar quais os preços do indicador são calculados
if(InpPrices)
{
//--- Preços Open (abrir) e Close (fechar)
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");
//--- definir a cor do indicador
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);
}
else
{
//--- Preços High (máximo) e Low (mínimo)
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");
//--- definir a cor do indicador
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- calcular o indicador de acordo com o valor do sinalizador
if(InpPrices)
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);
else
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}