- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Define os tempos limite para receber e enviar dados para o objeto do sistema do soquete.
|
bool SocketTimeouts(
Parâmetros
socket
[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).
timeout_send_ms
[in] Tempo limite de envio de dados em milissegundos.
timeout_receive_ms
[in] Tempo limite para receber dados em milissegundos.
Valor retornado
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.
Observação
Não confunda o tempo limite dos objetos do sistema e o tempo limite definido ao ler os dados via SocketRead. SocketTimeout define os tempos limite uma vez para o objeto do soquete no sistema operacional. Esses tempos limite serão aplicados a todas as funções de leitura e de envio de dados através desse soquete. Em SocketRead, o tempo limite é definido para uma operação de leitura de dados específica.
A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+