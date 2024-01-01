SocketTimeouts

Define os tempos limite para receber e enviar dados para o objeto do sistema do soquete.

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

Parâmetros

socket

[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

timeout_send_ms

[in] Tempo limite de envio de dados em milissegundos.

timeout_receive_ms

[in] Tempo limite para receber dados em milissegundos.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Observação

Não confunda o tempo limite dos objetos do sistema e o tempo limite definido ao ler os dados via SocketRead. SocketTimeout define os tempos limite uma vez para o objeto do soquete no sistema operacional. Esses tempos limite serão aplicados a todas as funções de leitura e de envio de dados através desse soquete. Em SocketRead, o tempo limite é definido para uma operação de leitura de dados específica.

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo: