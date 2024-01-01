SetIndexBuffer

A função vincula um buffer específico de indicador com um array unidimensional dinâmico do tipo double.

bool SetIndexBuffer(

int index,

double buffer[],

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE data_type

);

Parâmetros

index

[in] Número do buffer do indicador. A numeração inicia com 0. O número deve ser inferior ao valor declarado em #property indicator_buffers.

buffer[]

[in] Um array declarado no programa de indicador personalizado.

data_type

[in] Tipo de dados armazenados no array do indicador. Por padrão ele é INDICATOR_DATA (valores de cálculos do indicador). Ele também pode ter o valor de INDICATOR_COLOR_INDEX; neste caso, este buffer é usado para armazenar índices de cor para o buffer do indicador anterior. Você pode especificar até cores na linha #property indicator_colorN. O valor INDICATOR_CALCULATIONS significa que o buffer é usado nos cálculos intermediário do indicador, e não se destina ao desenho.

Valor do Retorno

Com sucesso, retorna true, do contrário - false.

Observação

Após a vinculação, o array buffer[] dinâmico será indexado como os arrays comuns, mesmo que a indexação de timeseries seja obrigatoriamente pré-instalado para o array. Se você quiser alterar a ordem de acesso aos elementos do array do indicador, use a função ArraySetAsSeries() após a vinculação do array usando a função SetIndexBuffer(). Por favor, note que você não pode alterar o tamanho dos arrays dinâmicos definidos como buffers do indicador pela função SetIndexBuffer(). Para buffers do indicador, todas as operações de alteração de tamanho são realizadas pela execução do sub-sistema do terminal.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| TestCopyBuffer1.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plotar MA

#property indicator_label1 "MA"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parâmetros de entrada

input bool AsSeries=true;

input int period=15;

input ENUM_MA_METHOD smootMode=MODE_EMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;

input int shift=0;

//--- buffers do indicador

double MABuffer[];

int ma_handle;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapeamento de buffers do indicador

if(AsSeries) ArraySetAsSeries(MABuffer,true);

Print("Buffer do indicador é timeseries = ",ArrayGetAsSeries(MABuffer));

SetIndexBuffer(0,MABuffer,INDICATOR_DATA);

Print("Buffer do indicador após SetIndexBuffer() é timeseries = ",

ArrayGetAsSeries(MABuffer));



//--- alterar a ordem dos elementos de acesso do buffer do indicador

ArraySetAsSeries(MABuffer,AsSeries);



IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MA("+period+")"+AsSeries);

//---

ma_handle=iMA(Symbol(),0,period,shift,smootMode,price);

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Copiar os valores da média móvel no buffer MABuffer

int copied=CopyBuffer(ma_handle,0,0,rates_total,MABuffer);



Print("MABuffer[0] = ",MABuffer[0]);// Dependendo dos valores AsSeries

// Receberá um valor mais antigo

// Ou para a barra atual inacabada



//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

