SetIndexBuffer
A função vincula um buffer específico de indicador com um array unidimensional dinâmico do tipo double.
bool SetIndexBuffer(
Parâmetros
index
[in] Número do buffer do indicador. A numeração inicia com 0. O número deve ser inferior ao valor declarado em #property indicator_buffers.
buffer[]
[in] Um array declarado no programa de indicador personalizado.
data_type
[in] Tipo de dados armazenados no array do indicador. Por padrão ele é INDICATOR_DATA (valores de cálculos do indicador). Ele também pode ter o valor de INDICATOR_COLOR_INDEX; neste caso, este buffer é usado para armazenar índices de cor para o buffer do indicador anterior. Você pode especificar até cores na linha #property indicator_colorN. O valor INDICATOR_CALCULATIONS significa que o buffer é usado nos cálculos intermediário do indicador, e não se destina ao desenho.
Valor do Retorno
Com sucesso, retorna true, do contrário - false.
Observação
Após a vinculação, o array buffer[] dinâmico será indexado como os arrays comuns, mesmo que a indexação de timeseries seja obrigatoriamente pré-instalado para o array. Se você quiser alterar a ordem de acesso aos elementos do array do indicador, use a função ArraySetAsSeries() após a vinculação do array usando a função SetIndexBuffer(). Por favor, note que você não pode alterar o tamanho dos arrays dinâmicos definidos como buffers do indicador pela função SetIndexBuffer(). Para buffers do indicador, todas as operações de alteração de tamanho são realizadas pela execução do sub-sistema do terminal.
Exemplo:
Também Veja
Propriedades dos indicadores personalizados, Acesso para indicadores e timeseries