DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseTransactionRollback 

DatabaseTransactionRollback

Выполняет откат транзакций.

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen
   );

Parâmetros

database

[in]  Identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen().

Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    —  erro crítico de tempo de execução do sistema;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  parâmetro sql contendo string vazia;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           —  memória insuficiente;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erro interno do banco de dados;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    — identificador de banco de dados inválido;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                —  erro de execução de consulta;

Observação

A chamada de DatabaseTransactionRollback() cancela todas as transações que foram executadas após a chamada da função DatabaseTransactionBegin (). A função DatabaseTransactionRollback() é necessária para reverter as alterações no banco de dados se ocorrerem erros durante a transação.

Veja também

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit