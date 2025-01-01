- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionRollback
Выполняет откат транзакций.
|
bool DatabaseTransactionRollback(
Parâmetros
database
[in] Identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen().
Retorna true em caso de sucesso ou false, em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erro crítico de tempo de execução do sistema;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — parâmetro sql contendo string vazia;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — memória insuficiente;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erro ao converter a consulta em uma string UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erro interno do banco de dados;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de banco de dados inválido;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erro de execução de consulta;
Observação
A chamada de DatabaseTransactionRollback() cancela todas as transações que foram executadas após a chamada da função DatabaseTransactionBegin (). A função DatabaseTransactionRollback() é necessária para reverter as alterações no banco de dados se ocorrerem erros durante a transação.
Veja também
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit