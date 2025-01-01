//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- matrizes para armazenar cotações

double source_array[][8];

double dest_array[][8];

MqlRates rates[];

//--- obtemos dados dos últimos 20 candles no timeframe atual

int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);

if(copied<=0)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",

Symbol(),GetLastError());

return;

}

//--- definimos o tamanho da matriz pelo número de dados copiados

ArrayResize(source_array,copied);

//--- preenchemos a matriz rate_array_1[] com dados a partir de rates[]

for(int i=0;i<copied;i++)

{

source_array[i][0]=(double)rates[i].time;

source_array[i][1]=rates[i].open;

source_array[i][2]=rates[i].high;

source_array[i][3]=rates[i].low;

source_array[i][4]=rates[i].close;

source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;

source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;

source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;

}

//--- realizamos o intercâmbio de dados entre source_array[] e dest_array[]

if(!ArraySwap(source_array,dest_array))

{

PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());

return;

}

//--- verificamos que, depois do intercâmbio, o tamanho da fonte-matriz se tornou zero

PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));

//--- exibimos os dados do receptor de matriz dest_array[]

ArrayPrint(dest_array);

}