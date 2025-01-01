- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySwap
Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico. Para matrizes multidimensionais, o número de elementos em todas as dimensões, excepto o primeiro, tem de ser o mesmo.
|
bool ArraySwap(
Parâmetros
array1[]
[in][out] Matriz numérica.
array2[]
[in][out] Matriz numérica.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Neste caso, GetLastError() retorna o código de erro ERR_INVALID_ARRAY.
Observação
A função implementa matrizes dinâmicas do mesmo tipo e as mesmas dimensões, exceto a primeira. Para tipos inteiros, o sinal é ignorado, ou seja, char==uchar)
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também