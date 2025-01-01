Referência MQL5Trabalho com DirectXDXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
Cria os parâmetros de entrada do sombreador.
|
int DXInputCreate(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
input_size
[in] Tamanho da estrutura do parâmetro em bytes.
Valor retornado
Identificador para os parâmetros de entrada do sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().
Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().