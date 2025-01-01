DXInputCreate

Cria os parâmetros de entrada do sombreador.

int DXInputCreate(

int context,

uint input_size

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

input_size

[in] Tamanho da estrutura do parâmetro em bytes.

Valor retornado

Identificador para os parâmetros de entrada do sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().