DXInputCreate

Cria os parâmetros de entrada do sombreador.

int  DXInputCreate(
   int   context,        // identifica o contexto gráfico
   uint  input_size      // tamanho dos parâmetros de entrada em bytes 
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

input_size

[in]  Tamanho da estrutura do parâmetro em bytes.

Valor retornado

Identificador para os parâmetros de entrada do sombreador ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().