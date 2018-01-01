OnTradeTransaction

É chamada em EAs quando ocorre o evento TradeTransaction. A função é projetada para processar os resultados de execução da solicitação de negociação.

void OnTradeTransaction()

const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result

);

Parâmetros

trans

[in] Variável do tipo MqlTradeTransaction com descrição da transação feita na conta de negociação.

request

[in] Variável do tipo MqlTradeRequest com descrição da solicitação que gerou a transação. Contém os valores apenas para a transação de tipo TRADE_TRANSACTION_REQUEST.

result

[in] Variável do tipo MqlTradeResult com resultado da execução da solicitação que gerou a transação. Contém os valores apenas para a transação de tipo TRADE_TRANSACTION_REQUEST.

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

OnTradeTransaction() é chamada para manipular o evento TradeTransaction que o servidor de negociação envia para o terminal nos seguintes casos:

envio da solicitação de negociação a partir do programa MQL5 usando as funções OrderSend() OrderSendAsync() e sua posterior execução;

envio manual da solicitação de negociação através da interface gráfica e sua posterior execução;

desencadeamento de ordens pendentes e ordens stop no servidor;

execução de operações no lado do servidor de negociação.

Informações sobre o tipo de transação são contidas no campo type da variável trans. Os tipos de trasações comerciais são descritas na enumeração ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE:

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD — adição de uma nova ordem ativa

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE — alteração da ordem ativa

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE — remoção da ordem da lista de ordens ativas

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD — adição da transação ao histórico

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE — alteração da transação no histórico

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE — remoção da transação do histórico

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD — adição da ordem ao histórico como resultado da execução ou do cancelamento

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE — alteração da ordem que se encontra no histórico de ordens

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE — remoção da ordem do histórico de ordens

TRADE_TRANSACTION_POSITION — alteração da posição não relacionada à execução da transação

TRADE_TRANSACTION_REQUEST — notificação de que a solicitação de negociação foi processada pelo servidor e o resultado de seu processamento foi recebido.

Ao processar transações do tipo TRADE_TRANSACTION_REQUEST, para obter informações adicionais, é necessário analisar os segundo e terceiro parâmetros da função OnTradeTransaction() — request e result.

O envio de uma solicitação de compra leva a uma cadeia de transações comerciais feitas na conta de negociação: 1) a solicitação é aceita para ser processada, 2) para a conta é criada a respectiva solicitação de compra, 3) é executada a ordem, 4) a ordem executada é removida da lista de ordens ativas, 5) adicionada ao histórico de ordens, 6) a transação correspondente é adicionada ao histórico e 7) é criada uma nova posição. Todas essas ações são transações comerciais. A chegada de cada transação desse tipo no terminal é um evento TradeTransaction. FFNeste caso, não é garantida a ordem de recepção destas transações ao terminal, portanto, não se pode construir seu próprio algoritmo de negociação na expectativa de receber certas transações comerciais após a chegada de outras.

Quando EA processa transações comerciais usando o manipulador OnTradeTransaction(), o terminal continua processando as transações recém-chegadas. Assim, o estado da conta de negociação pode mudar já durante o funcionamento da OnTradeTransaction(). Por exemplo, enquanto o programa MQL5 manipula o evento de adição de nova ordem, ela pode ser executada, excluída da lista de pedidos ordens abertas e movida para o histórico. No futuro, o programa será notificado de todos esses eventos.

O comprimento da fila de transações é de 1 024 itens. Se a OnTradeTransaction() demorar a processar a seguinte transação muito tempo, as transações anteriores na fila poderão ser substituídas por transações mais recentes.

O manipulador OnTrade() é chamado após as respectivas chamadas da OnTradeTransaction(). Em geral, não há correlação exata no número de chamadas da OnTrade() e da OnTradeTransaction(). Uma chamada da OnTrade() corresponde a uma ou mais chamadas da OnTradeTransaction.

Cada evento Trade pode ser o resultado de uma ou mais solicitações de negociação. As solicitações de negociação são enviadas para o servidor usando OrderSend() ou OrderSendAsync(). Cada solicitação pode gerar vários eventos de negociação. Você não pode confiar na regra «Uma solicitação - Um evento 'Trade'», já que o processamento de solicitações pode ocorrer em vários estágios e cada operação pode alterar o status de ordens, de posições e do histórico de negociação.

Exemplo de EA com manipulador OnTradeTransaction()

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTradeTransaction_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Exemplo de ouvinte do evento TradeTransaction"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

PrintFormat("LAST PING=%.f ms",

TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST)/1000.);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//---

static int counter=0; // contador de chamadas da OnTradeTransaction()

static uint lasttime=0; // hora da última chamada da OnTradeTransaction()

//---

uint time=GetTickCount();

//--- se a última operação tiver sido realizada há mais de 1 segundo,

if(time-lasttime>1000)

{

counter=0; // significa que se trata de uma nova operação de negociação e, portanto, podemos redefinir o contador

if(IS_DEBUG_MODE)

Print(" Nova operação de negociação");

}

lasttime=time;

counter++;

Print(counter,". ",__FUNCTION__);

//--- resultado da execução do pedido de negociação

ulong lastOrderID =trans.order;

ENUM_ORDER_TYPE lastOrderType =trans.order_type;

ENUM_ORDER_STATE lastOrderState=trans.order_state;

//--- nome do símbolo segundo o qual foi realizada a transação

string trans_symbol=trans.symbol;

//--- tipo de transação

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE trans_type=trans.type;

switch(trans.type)

{

case TRADE_TRANSACTION_POSITION: // alteração da posição

{

ulong pos_ID=trans.position;

PrintFormat("MqlTradeTransaction: Position #%I64u %s modified: SL=%.5f TP=%.5f",

pos_ID,trans_symbol,trans.price_sl,trans.price_tp);

}

break;

case TRADE_TRANSACTION_REQUEST: // envio do pedido de negociação

PrintFormat("MqlTradeTransaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST");

break;

case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD: // adição da transação

{

ulong lastDealID =trans.deal;

ENUM_DEAL_TYPE lastDealType =trans.deal_type;

double lastDealVolume=trans.volume;

//--- identificador da transação no sistema externo - bilhete atribuído pela bolsa

string Exchange_ticket="";

if(HistoryDealSelect(lastDealID))

Exchange_ticket=HistoryDealGetString(lastDealID,DEAL_EXTERNAL_ID);

if(Exchange_ticket!="")

Exchange_ticket=StringFormat("(Exchange deal=%s)",Exchange_ticket);



PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s deal #%I64u %s %s %.2f lot %s",EnumToString(trans_type),

lastDealID,EnumToString(lastDealType),trans_symbol,lastDealVolume,Exchange_ticket);

}

break;

case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD: // adição da ordem ao histórico

{

//--- identificador da transação no sistema externo - bilhete atribuído pela bolsa

string Exchange_ticket="";

if(lastOrderState==ORDER_STATE_FILLED)

{

if(HistoryOrderSelect(lastOrderID))

Exchange_ticket=HistoryOrderGetString(lastOrderID,ORDER_EXTERNAL_ID);

if(Exchange_ticket!="")

Exchange_ticket=StringFormat("(Exchange ticket=%s)",Exchange_ticket);

}

PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s %s",EnumToString(trans_type),

lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),trans_symbol,EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);

}

break;

default: // outras transações

{

//--- identificador da ordem no sistema externo - bilhete atribuído pela Bolsa de Valores de Moscou

string Exchange_ticket="";

if(lastOrderState==ORDER_STATE_PLACED)

{

if(OrderSelect(lastOrderID))

Exchange_ticket=OrderGetString(ORDER_EXTERNAL_ID);

if(Exchange_ticket!="")

Exchange_ticket=StringFormat("Exchange ticket=%s",Exchange_ticket);

}

PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s",EnumToString(trans_type),

lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);

}

break;

}

//--- bilhete da ordem

ulong orderID_result=result.order;

string retcode_result=GetRetcodeID(result.retcode);

if(orderID_result!=0)

PrintFormat("MqlTradeResult: order #%d retcode=%s ",orderID_result,retcode_result);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| converte códigos numéricos de respostas em códigos Mnemonic de string

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRetcodeID(int retcode)

{

switch(retcode)

{

case 10004: return("TRADE_RETCODE_REQUOTE"); break;

case 10006: return("TRADE_RETCODE_REJECT"); break;

case 10007: return("TRADE_RETCODE_CANCEL"); break;

case 10008: return("TRADE_RETCODE_PLACED"); break;

case 10009: return("TRADE_RETCODE_DONE"); break;

case 10010: return("TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL"); break;

case 10011: return("TRADE_RETCODE_ERROR"); break;

case 10012: return("TRADE_RETCODE_TIMEOUT"); break;

case 10013: return("TRADE_RETCODE_INVALID"); break;

case 10014: return("TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME"); break;

case 10015: return("TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE"); break;

case 10016: return("TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS"); break;

case 10017: return("TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED"); break;

case 10018: return("TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED"); break;

case 10019: return("TRADE_RETCODE_NO_MONEY"); break;

case 10020: return("TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED"); break;

case 10021: return("TRADE_RETCODE_PRICE_OFF"); break;

case 10022: return("TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION"); break;

case 10023: return("TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED"); break;

case 10024: return("TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS"); break;

case 10025: return("TRADE_RETCODE_NO_CHANGES"); break;

case 10026: return("TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT"); break;

case 10027: return("TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT"); break;

case 10028: return("TRADE_RETCODE_LOCKED"); break;

case 10029: return("TRADE_RETCODE_FROZEN"); break;

case 10030: return("TRADE_RETCODE_INVALID_FILL"); break;

case 10031: return("TRADE_RETCODE_CONNECTION"); break;

case 10032: return("TRADE_RETCODE_ONLY_REAL"); break;

case 10033: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS"); break;

case 10034: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME"); break;

case 10035: return("TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER"); break;

case 10036: return("TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED"); break;

default:

return("TRADE_RETCODE_UNKNOWN="+IntegerToString(retcode));

break;

}

//---

}

