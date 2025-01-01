Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLKernelCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
Cria o kernel do programa OpenCL e retorna seu manipulador.
|
int CLKernelCreate(
Parâmetros
program
[in] Manipulador para um objeto do programa OpenCL.
kernel_name
[in] O nome da função do kernel no programa apropriado OpenCL, em que a execução se inicia.
Valor do Retorno
Um manipulador para um objeto OpenCL se for bem sucedido. Em caso de erro é retornado -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
Observação
Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - manipulador inválido para lidar com o programa OpenCL.
- ERR_INVALID_PARAMETER - parâmetro inválido de string.
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - nome do kernel contém mais de 127 caracteres.
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - Ocorreu um erro interno durante a criação de um objeto OpenCL.