CLKernelCreate

Cria o kernel do programa OpenCL e retorna seu manipulador.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Parâmetros

program

[in] Manipulador para um objeto do programa OpenCL.

kernel_name

[in] O nome da função do kernel no programa apropriado OpenCL, em que a execução se inicia.

Valor do Retorno

Um manipulador para um objeto OpenCL se for bem sucedido. Em caso de erro é retornado -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro: