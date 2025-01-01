DocumentaçãoSeções
Cria o kernel do programa OpenCL e retorna seu manipulador.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // Manipulador para um objeto OpenCL
   const string  kernel_name     // Nome do kernel
   );

Parâmetros

program

[in]  Manipulador para um objeto do programa OpenCL.

kernel_name

[in]  O nome da função do kernel no programa apropriado OpenCL, em que a execução se inicia.

Valor do Retorno

Um manipulador para um objeto OpenCL se for bem sucedido. Em caso de erro é retornado -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - manipulador inválido para lidar com o programa OpenCL.
  • ERR_INVALID_PARAMETER - parâmetro inválido de string.
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - nome do kernel contém mais de 127 caracteres.
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - Ocorreu um erro interno durante a criação de um objeto OpenCL.