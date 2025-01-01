DocumentaçãoSeções
Recebe parâmetros de entrada, no qual o quadro com o número especificado de passe é formado.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // O número de um passe na otimização
   string&  parameters[],        // Um array de strings na forma "parameterN=valueN"
   uint&    parameters_count     // O número total de parâmetros
   );

Parâmetros

pass

[in]  O número de um passe durante a otimização do testador de estratégia.

parameters

[out]  Um array de uma string com a descrição de nomes e valores de parâmetros

parameters_count

[out]  O número de elementos no array parameters[].

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Tendo obtido o número de strings parameters_count no array parameters[], pode organizar um loop para percorrer todos os registros. Isso ajudará você a encontrar os valores dos parâmetros de entrada de um Expert Advisor para o número de passe especificado.