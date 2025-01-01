FrameInputs
Recebe parâmetros de entrada, no qual o quadro com o número especificado de passe é formado.
|
bool FrameInputs(
Parâmetros
pass
[in] O número de um passe durante a otimização do testador de estratégia.
parameters
[out] Um array de uma string com a descrição de nomes e valores de parâmetros
parameters_count
[out] O número de elementos no array parameters[].
Valor do Retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().
Observação
Tendo obtido o número de strings parameters_count no array parameters[], pode organizar um loop para percorrer todos os registros. Isso ajudará você a encontrar os valores dos parâmetros de entrada de um Expert Advisor para o número de passe especificado.