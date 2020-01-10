copy_ticks_range

Recebe ticks a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado.

copy_ticks_range(

symbol,

date_from,

date_to,

flags

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.

date_from

[in] Data a partir da qual são solicitados os ticks. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

date_to

[in] Data para a qual são solicitados os ticks. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

flags

[in] sinalizador que especifica o tipo de ticks solicitados. COPY_TICKS_INFO — ticks chamados pelas alterações do Bid e/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE — ticks com alterações em Last e Volume, COPY_TICKS_ALL — todos os ticks. Valores dos sinalizadores descritos na enumeração COPY_TICKS. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Retorna os ticks na forma de array numpy contendo colunas nomeadas time, bid, ask, last e flags. O elemento flags pode ser uma combinação de sinalizadores a partir da enumeração TICK_FLAG. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

Para mais informações, veja a função CopyTicks.

Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC, mas quando se tenta imprimi-los, o Python aplica novamente o deslocamento para a hora local. Por essa razão, a apresentação visual dos dados recebidos também precisa ser corrigida.

Exemplo:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# importamos o módulo pandas para exibir os dados recebidos na forma de uma tabela

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas exibidas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura para exibição da tabela

# importamos o módulo pytz para trabalhar com o fuso horário

import pytz



# estabelecemos conexão ao terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# definimos o fuso horário como UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# criamos o objeto datatime no fuso horário UTC para que não seja aplicado o deslocamento do fuso horário local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, tzinfo=timezone)

# solicitamos ticks de AUDUSD no intervalo de 11.01.2020 - 11.01.2020

ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Ticks recebidos:",len(ticks))



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# exibimos cada tick numa nova linha

print("Exibimos os ticks recebidos como estão)

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# a partir dos dados recebidos criamos o DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# convertemos o tempo em segundos no formato datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# exibimos dados

print("

Exibimos o dataframe com ticks")

print(ticks_frame.head(10))



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Ticks recebidos: 37008

Exibimos os ticks recebidos como são

(1578614400, 0.68577, 0.68594, 0., 0, 1578614400820, 134, 0.)

(1578614401, 0.68578, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)

(1578614401, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614401128, 130, 0.)

(1578614411, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614411388, 130, 0.)

(1578614411, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614411560, 130, 0.)

(1578614414, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614414973, 134, 0.)

(1578614430, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614430188, 4, 0.)

(1578614450, 0.68576, 0.68595, 0., 0, 1578614450408, 4, 0.)

(1578614450, 0.68576, 0.68594, 0., 0, 1578614450519, 4, 0.)

(1578614456, 0.68575, 0.68594, 0., 0, 1578614456363, 130, 0.)



Exibimos o dataframe com ticks

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 0.68577 0.68594 0.0 0 1578614400820 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:01 0.68578 0.68594 0.0 0 1578614401128 130 0.0

2 2020-01-10 00:00:01 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614401128 130 0.0

3 2020-01-10 00:00:11 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614411388 130 0.0

4 2020-01-10 00:00:11 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614411560 130 0.0

5 2020-01-10 00:00:14 0.68576 0.68595 0.0 0 1578614414973 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:30 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614430188 4 0.0

7 2020-01-10 00:00:50 0.68576 0.68595 0.0 0 1578614450408 4 0.0

8 2020-01-10 00:00:50 0.68576 0.68594 0.0 0 1578614450519 4 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 0.68575 0.68594 0.0 0 1578614456363 130 0.0

Veja também

CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range