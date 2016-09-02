- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
- Organizando Acesso aos Dados
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Retorna o número de barras no histórico para um ativo e período específicos. Existe 2 variantes de chamada da função.
Solicita todas as barras do histórico
|
int Bars(
Solicita as barras do histórico no intervalo de tempo selecionado
|
int Bars(
Parâmetros
symbol_name
[in] Nome do ativo.
timeframe
[in] Período.
start_time
[in] Hora da barra correspondente ao primeiro elemento.
stop_time
[in] Hora da barra correspondente ao último elemento.
Valor do Retorno
Se os parâmetros start_time e stop_time estiverem definidos, a função retorna o número de barras no intervalo de tempo especificado, caso contrário retorna o número total de barras.
Observação
Se os dados para a série de tempo com parâmetros especificados não estiverem formados no terminal na hora que a função Bars() for chamada, ou dados da série de tempo não estiverem sincronizados com um servidor de negociação no momento da chamada da função, a função retorna o valor zero.
Ao solicitar o número de barras, no intervalo estabelecido de datas, são levados em conta apenas as barras cujo tempo de abertura está dentro desse intervalo. Por exemplo, se o dia da semana é sábado, ao pedir o número de barras semanais indicando start_time=última_terça_feira e stop_time=última_sexta_feira, a função retorna 0, pois, por um lado, o tempo de abertura no timeframe semanal sempre coincide com um domingo e, por outro, não há nenhuma barra semanal que fique dentro do intervalo estabelecido.
Exemplo de solicitação do número de todas as barras no histórico:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Exemplo de solicitação do número de barras no intervalo estabelecido:
|
int n;
Veja Também