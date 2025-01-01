input string InpKey = "ABCDEFG"; // Encryption key



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

uchar src[],dst[],key[];



//--- preparação da chave de criptografia

StringToCharArray(InpKey,key);

//--- preparação do array de origem src[]

StringToCharArray(text,src);

//--- exibição dos dados de entrada

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));



//--- criptografia do array src[] pelo método DES com a chave de 56 bits key[]

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);



//--- verificação do resultado da criptografia

if(res>0)

{

//--- exibição dos dados criptografados

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- descriptografia dos dados do array dst[] pelo método DES com a chave de 56 bits key[]

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- verificação do resultado

if(res>0)

{

//--- exibição dos dados descriptografados

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());

}

else

Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";



//--- verificação do tamanho

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);



//--- conversão para string hexadecimal

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);



return(res);

}