CryptDecode
Executa a transformação inversa dos dados do array, transformada pelo CryptEncode().
int CryptEncode(
Parâmetros
método
[in] Método de transformação de dados. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_CRYPT_METHOD.
data[]
[in] Array fonte.
key[]
[in] Key array.
result[]
[out] Array de destino.
Valor retornado
Quantidade de bytes no array de destino ou 0 em caso de erro. Para obter informações sobre o erro chame a função GetLastError().
Veja também
Funções do array, CryptEncode()
Exemplo:
input string InpKey = "ABCDEFG"; // Encryption key