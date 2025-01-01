- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Converte um código de símbolo (unicode) em uma string de um símbolo e retorna a string resultante.
string ShortToString(
Parâmetros
symbol_code
[in] Código do símbolo. Ao invés de um código de símbolo, você pode usar uma string literal contendo um símbolo ou uma string literal com código hexadecimal de 2-bytes correspondente ao símbolo da tabela Unicode.
Valor do Retorno
String.
Exemplo:
