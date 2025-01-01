DocumentaçãoSeções
Converte um código de símbolo (unicode) em uma string de um símbolo e retorna a string resultante.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // símbolo
   );

Parâmetros

symbol_code

[in]  Código do símbolo. Ao invés de um código de símbolo, você pode usar uma string literal contendo um símbolo ou uma string literal com código hexadecimal de 2-bytes correspondente ao símbolo da tabela Unicode.

Valor do Retorno

String.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- em um ciclo imprimimos 18 caracteres, começando pelo caractere com o número Unicode U+23E9
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
  resultado:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

Também Veja

StringToCharArray, CharToString, StringGetCharacter