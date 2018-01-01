CalendarValueById

Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID.

bool CalendarValueById(

ulong value_id,

MqlCalendarValue& value

);

Parâmetros

value_id

[in] Identificador do valor do evento.

value

[out] Variável de tipo MqlCalendarValue para obter o valor do evento. Veja um exemplo de processamento de eventos de calendário.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erro geral de tempo de execução),

5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (país não encontrado),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite de solicitação excedido)

Observação

Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.

A estrutura MqlCalendarValue disponibiliza método para obter e verificar valores a partir dos campos actual_value, forecast_value, prev_value e revised_prev_value. Se o valor do campo não estiver definido, ele armazenará o valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Deve-se ter em mente que os valores nestes campos são armazenados multiplicados por um fator de um milhão. Isso significa que quando as funções CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent e CalendarValueLast recebem valores em MqlCalendarValue, é necessário verificar se os valores LONG_MIN desses campos são iguais; e se no campo estiver definido o valor, para obter o valor deve-se dividir o valor do campo por 1000 000 (um milhão). Outra maneira de obter valores é verificar e obter valores por funções da própria estrutura MqlCalendarValue.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- código do país para o Japão de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2

string japan_code="JP";

//--- defina os limites do intervalo de onde são tomados os eventos

datetime date_from=D'01.01.2018'; // defina todos os eventos de 2018

datetime date_to=0; // 0 indica que todos os eventos são conhecidos mesmo aqueles que ainda não chegaram

//--- obtenha uma matriz de valores de eventos para o Japão

MqlCalendarValue values[];

int values_count=CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,japan_code);

//--- passe pelos valores do evento encontrado

if(values_count>0)

{

PrintFormat("Número de valores para eventos do Japão: %d",values_count);

//--- remova todos os valores "vazios" (actual_value==-9223372036854775808)

for(int i=values_count-1;i>=0;i--)

{

if(values[i].actual_value==-9223372036854775808)

ArrayRemove(values,i,1);

}

PrintFormat("Número de valores após a exclusão de vazios: %d",ArraySize(values));

}

else

{

PrintFormat("Falha ao obter eventos para o código do país %s, erro %d",

japan_code,GetLastError());

//--- conclusão antecipada do script

return;

}

//--- não deixe mais de 10 valores no array values[]

if(ArraySize(values)>10)

{

PrintFormat("Reduza a lista de valores para 10 e exiba-a");

ArrayRemove(values,0,ArraySize(values)-10);

}

ArrayPrint(values);



//--- agora exiba como, com base no value_id conhecido, obtém-se uma descrição do valor do evento

for(int i=0;i<ArraySize(values);i++)

{

MqlCalendarValue value;

CalendarValueById(values[i].id,value);

PrintFormat("%d: value_id=%d value=%d impact=%s",

i,values[i].id,value.actual_value,EnumToString(ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT(value.impact_type)));

}

//---

}

/*

Resultado:

Número de valores para eventos do Japão: 1734

Número de valores após a exclusão de vazios: 1017

Reduza a lista de valores para 10 e exiba-a

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 56500 392030004 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 900000 600000 -9223372036854775808 500000 1 0

[1] 56501 392030005 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 700000 700000 -9223372036854775808 700000 0 0

[2] 56502 392030006 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 1100000 1100000 -9223372036854775808 900000 1 0

[3] 56544 392030007 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 2300000 2500000 -9223372036854775808 2200000 2 0

[4] 56556 392050002 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 1630000 1630000 1610000 1620000 1 0

[5] 55887 392020003 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 400000 600000 -9223372036854775808 1300000 2 0

[6] 55888 392020004 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 -1800000 -3300000 -9223372036854775808 -2000000 1 0

[7] 55889 392020002 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 200000 -2300000 -1800000 300000 2 0

[8] 55948 392020006 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 1400000 -3400000 -9223372036854775808 -300000 1 0

[9] 55949 392020007 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 -1000000 300000 -9223372036854775808 -100000 2 0

Exiba informações resumidas sobre valores de eventos com base em value_id

0: value_id=56500 value=900000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

1: value_id=56501 value=700000 impact=CALENDAR_IMPACT_NA

2: value_id=56502 value=1100000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

3: value_id=56544 value=2300000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

4: value_id=56556 value=1630000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

5: value_id=55887 value=400000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

6: value_id=55888 value=-1800000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

7: value_id=55889 value=200000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

8: value_id=55948 value=1400000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

9: value_id=55949 value=-1000000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

*/

