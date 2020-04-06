Os robôs de negociação se destinam à realização de operações de negociação nos mercados, por outro lado, os indicadores são projetados para análise de cotações e detecção de padrões em suas mudanças. Com ajuda desses aplicativos para trading, você poderá realizar operações de negociação mais informadas e implementar uma grande quantidade de recursos.

Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo: CLIQUE AQUI Versão MT5: CLIQUE AQUI Canal Quantum King: Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA

Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura

AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intel

Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual

Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com

Apresentando Quantum Emperor EA , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si

Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo: CLIQUE AQUI Versão MT4: CLIQUE AQUI Canal Quantum King: Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle suas negociações com precisão e disciplina. O Q

Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al

Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.

SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em

AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por

Olá, traders! Sou a Quantum Queen , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation

O Mercado MetaTrader é o melhor lugar para vender robôs de negociação e indicadores técnicos.

Você apenas precisa desenvolver um aplicativo para a plataforma MetaTrader com um design atraente e uma boa descrição. Nós vamos explicar como publicar o seu produto no Mercado e oferecer a milhões de usuários MetaTrader.