- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
A Estrutura para Retornar Preços Correntes (MqlTick)
Esta é uma estrutura para armazenar os últimos preços do ativo. Ela é projetada para recuperação rápida da maioria das informações solicitadas sobre preços correntes.
|
struct MqlTick
A variável do tipo MqlTick permite obter valores de Preço de Compra, Preço de Venda, Preço Último e Volume com uma única chamada da função SymbolInfoTick().
Os parâmetros de cada tick são preenchidos independentemente se existem alterações comparadas com o tick anterior. Assim, é possível descobrir o preço correto para qualquer momento no passado, sem a necessidade de procurar os valores anteriores do histórico do tick. Por exemplo, mesmo que apenas altere o preço Bid durante a chegada do tick, a estrutura ainda contém outros parâmetros, bem como incluindo o preço Ask anterior, volume, etc.
Você pode analisar as flags dos ticks para descobrir quais dados foram alterados exatamente:
- TICK_FLAG_BID — tick alterou o preço Bid
- TICK_FLAG_ASK — tick alterou o preço Ask
- TICK_FLAG_LAST — tick alterou o último preço da oferta
- TICK_FLAG_VOLUME — tick alterou o volume
- TICK_FLAG_BUY — tick é resultado de uma compra
- TICK_FLAG_SELL — tick é resultado de uma venda
Exemplo:
|
void OnTick()
