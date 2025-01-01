A Estrutura para Retornar Preços Correntes (MqlTick)

Esta é uma estrutura para armazenar os últimos preços do ativo. Ela é projetada para recuperação rápida da maioria das informações solicitadas sobre preços correntes.

struct MqlTick

{

datetime time; // Hora da última atualização de preços

double bid; // Preço corrente de venda

double ask; // Preço corrente de compra

double last; // Preço da última operação (preço último)

ulong volume; // Volume para o preço último corrente

long time_msc; // Tempo do "Last" preço atualizado em milissegundos

uint flags; // Flags de tick

double volume_real; // Volume para o preço Last atual com maior precisão

};

A variável do tipo MqlTick permite obter valores de Preço de Compra, Preço de Venda, Preço Último e Volume com uma única chamada da função SymbolInfoTick().

Os parâmetros de cada tick são preenchidos independentemente se existem alterações comparadas com o tick anterior. Assim, é possível descobrir o preço correto para qualquer momento no passado, sem a necessidade de procurar os valores anteriores do histórico do tick. Por exemplo, mesmo que apenas altere o preço Bid durante a chegada do tick, a estrutura ainda contém outros parâmetros, bem como incluindo o preço Ask anterior, volume, etc.

Você pode analisar as flags dos ticks para descobrir quais dados foram alterados exatamente:

TICK_FLAG_BID — tick alterou o preço Bid

TICK_FLAG_ASK — tick alterou o preço Ask

TICK_FLAG_LAST — tick alterou o último preço da oferta

TICK_FLAG_VOLUME — tick alterou o volume

TICK_FLAG_BUY — tick é resultado de uma compra

TICK_FLAG_SELL — tick é resultado de uma venda

Exemplo:

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else Print("SymbolInfoTick() falhou, erro = ",GetLastError());

//---

}

Também Veja

Estruturas e Classes, CopyTicks(), SymbolInfoTick()