ParameterSetRange

Especifica o uso de variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia: valor, mudança de passo, os valores iniciais e finais. Existem 2 variantes da função.

1. Especificando os valores para o parâmetro de entrada do tipo integer

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. Especificando os valores para o parâmetro de entrada de tipo real

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

Parâmetros

name

[in] input ou sinput ID variável. Essas variáveis são parâmetros externos de uma aplicação. Seus valores podem ser especificados quando iniciar o programa.

enable

[in] Ativar este parâmetro para enumerar os valores durante a otimização no Testador de Estratégia.

value

[in] valor do parâmetro.

start

[in] Valor do parâmetro inicial durante a otimização.

step

[in] Alteração de parâmetro etapa ao enumerar seus valores.

stop

[in] Valor do parâmetro final durante a otimização.

Valor de retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

A função só pode ser chamado pelo manipulador OnTesterInit() ao lançar otimização a partir do Testador de Estratégia. Ele é projetado para especificar o alcance do parâmetro e alterar o passo. O parâmetro pode ser completamente excluído da otimização, independentemente das configurações do Testador de Estratégia. Ele também permite o uso de variáveis declaradas com modificador de entrada no processo de otimização.

A função ParameterSetRange() permite que você gerencie uma otimização Expert Advisor no Testador de Estratégia dependendo dos valores de seus parâmetros fundamentais, incluindo ou excluindo os parâmetros de entrada necessários a partir da otimização e definir o intervalo necessário e o passo de mudança.