- FrameFirst
- FrameFilter
- FrameNext
- FrameInputs
- FrameAdd
- ParameterGetRange
- ParameterSetRange
ParameterSetRange
Especifica o uso de variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia: valor, mudança de passo, os valores iniciais e finais. Existem 2 variantes da função.
1. Especificando os valores para o parâmetro de entrada do tipo integer
|
bool ParameterSetRange(
2. Especificando os valores para o parâmetro de entrada de tipo real
|
bool ParameterSetRange(
Parâmetros
name
[in] input ou sinput ID variável. Essas variáveis são parâmetros externos de uma aplicação. Seus valores podem ser especificados quando iniciar o programa.
enable
[in] Ativar este parâmetro para enumerar os valores durante a otimização no Testador de Estratégia.
value
[in] valor do parâmetro.
start
[in] Valor do parâmetro inicial durante a otimização.
step
[in] Alteração de parâmetro etapa ao enumerar seus valores.
stop
[in] Valor do parâmetro final durante a otimização.
Valor de retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
Observação
A função só pode ser chamado pelo manipulador OnTesterInit() ao lançar otimização a partir do Testador de Estratégia. Ele é projetado para especificar o alcance do parâmetro e alterar o passo. O parâmetro pode ser completamente excluído da otimização, independentemente das configurações do Testador de Estratégia. Ele também permite o uso de variáveis declaradas com modificador de entrada no processo de otimização.
A função ParameterSetRange() permite que você gerencie uma otimização Expert Advisor no Testador de Estratégia dependendo dos valores de seus parâmetros fundamentais, incluindo ou excluindo os parâmetros de entrada necessários a partir da otimização e definir o intervalo necessário e o passo de mudança.