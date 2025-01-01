- SocketCreate
Funções de rede
Os programas MQL5 podem trocar dados com servidores remotos, enviar notificações push, e-mails e dados FTP.
- O grupo de funções Socket* permite que você crie uma conexão TCP (incluindo uma conexão TLS segura) com um host remoto por meio de soquetes de sistema. O esquema de trabalho é simples: você cria o soquete, conecta-se ao servidor, e, assim, começaler e registrar dados.
- A função WebRequest é projetada para trabalhar com recursos da Web e facilita o envio de solicitações HTTP (incluindo GET e POST).
- SendFTP, SendMail e SendNotification são uma função mais simples para enviar arquivos, e-mail e notificações móveis.
Para segurança do usuário final, no lado do terminal do cliente é implementada uma lista de endereços IP permitidos, com a qual o programa MQL5 pode ser conectado usando as funções Socket* e WebRequest. Por exemplo, se ela precisar se conectar a https://www.someserver.com, esse endereço deverá ser explicitamente indicado pelo usuário do terminal na lista de permitidos. Via software não é possível adicionar o endereço.
Para notificar o usuário sobre a necessidade de configuração adicional, inclua uma mensagem explícita no programa MQL5. Por exemplo, via #property description, Alert ou Print.
|
Função
|
Ação
|
Cria um soquete com os sinalizadores especificados e retorna seu identificador
|
Fecha o soquete
|
Conecta-se ao servidor com controle de tempo limite
|
Verifica se há um soquete conectado atualmente
|
Obtém o número de bytes que podem ser lidos do soquete.
|
Verifica se os dados podem ser registrados no soquete no momento atual.
|
Define os tempos limite a fim de receber e enviar dados para o objeto de sistema de soquete
|
Lê dados do soquete
|
Registra dados no soquete
|
Inicia uma conexão TLS (SSL) segura com o host especificado usando o protocolo TLS Handshake
|
Recebe informações sobre o certificado usado para proteger a conexão de rede.
|
Lê dados de uma conexão TLS segura
|
Lê todos os dados disponíveis a partir de uma conexão TLS segura
|
Envia dados por meio de uma conexão TLS segura
|
Envia uma solicitação HTTP para o servidor especificado
|
Envia um arquivo para o endereço especificado na janela de configurações na guia "FTP"
|
Envia um e-mail para o endereço especificado na janela de configurações na guia "Mail"
|
Envia notificações por push para terminais móveis cuja ID MetaQuotes é indicada na guia "Notificações"