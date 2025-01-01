Funções de rede

Os programas MQL5 podem trocar dados com servidores remotos, enviar notificações push, e-mails e dados FTP.

Para segurança do usuário final, no lado do terminal do cliente é implementada uma lista de endereços IP permitidos, com a qual o programa MQL5 pode ser conectado usando as funções Socket* e WebRequest. Por exemplo, se ela precisar se conectar a https://www.someserver.com, esse endereço deverá ser explicitamente indicado pelo usuário do terminal na lista de permitidos. Via software não é possível adicionar o endereço.

Para notificar o usuário sobre a necessidade de configuração adicional, inclua uma mensagem explícita no programa MQL5. Por exemplo, via #property description, Alert ou Print.