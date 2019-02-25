- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
Retorna a versão do terminal MetaTrader 5.
|
version()
Valor retornado
Retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal MetaTrader 5. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
A função version() retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal como uma tupla de três valores:
|
Tipo
|
Descrição
|
Exemplo de valor
|
integer
|
Versão do terminal MetaTrader 5
|
500
|
integer
|
Compilação
|
2007
|
string
|
Data de lançamento da compilação
|
'25 Feb 2019'
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também