version

Retorna a versão do terminal MetaTrader 5.

version()

Valor retornado

Retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal MetaTrader 5. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função version() retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal como uma tupla de três valores:

Tipo Descrição Exemplo de valor integer Versão do terminal MetaTrader 5 500 integer Compilação 2007 string Data de lançamento da compilação '25 Feb 2019'

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# imprimimos informações sobre a versão do MetaTrader 5

print(mt5.version())



# imprimimos informações sobre o estado da conexão, o nome do servidor e a conta de negociação tal qual como estão

print(mt5.terminal_info())

print()



# obtemos as propriedades na forma de um dicionário

terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()

# convertemos o dicionário num DataFrame e imprimimos

df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])

print("terminal_info() as dataframe:")

print(df[:-1])



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

[500, 2367, '23 Mar 2020']

TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...



terminal_info() as dataframe:

property value

0 community_account True

1 community_connection True

2 connected True

3 dlls_allowed False

4 trade_allowed False

5 tradeapi_disabled False

6 email_enabled False

7 ftp_enabled False

8 notifications_enabled False

9 mqid False

10 build 2367

11 maxbars 5000

12 codepage 1251

13 ping_last 77881

14 community_balance 707.107

15 retransmission 0

16 company MetaQuotes Software Corp.

17 name MetaTrader 5

18 language Russian

19 path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

20 data_path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5



Veja também

initialize, shutdown, terminal_info