DocumentaçãoSeções
Referência MQL5MetaTrader para Pythonversion 

version

Retorna a versão do terminal MetaTrader 5.

version()

Valor retornado

Retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal MetaTrader 5. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

A função version() retorna o número da versão, o número da compilação e a data de lançamento do terminal como uma tupla de três valores:

Tipo

Descrição

Exemplo de valor

integer

Versão do terminal MetaTrader 5

500

integer

Compilação

2007

string

Data de lançamento da compilação

'25 Feb 2019'

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# imprimimos informações sobre a versão do MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# imprimimos informações sobre o estado da conexão, o nome do servidor e a conta de negociação tal qual como estão
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# obtemos as propriedades na forma de um dicionário
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# convertemos o dicionário num DataFrame e imprimimos
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

Veja também

initialize, shutdown, terminal_info