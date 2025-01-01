- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetString
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
string ObjectGetString(
2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso da função. Se bem sucedido, o valor da propriedade é colocado para receber uma variável passada como referência pelo último parâmetro.
|
bool ObjectGetString(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
nome
[in] Nome do objeto.
prop_id
[in] ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Para a primeira variante, o modificador tem valor padrão igual a 0. A maioria das propriedades não requerem um modificador. Indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico do tipo Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.
string_var
[out] Variável do tipo string que recebe o valor das propriedades requisitadas.
Valor do Retorno
Valor string para a primeira versão da chamada.
Retorna true para a segunda versão da chamada, se essa propriedade for mantida e o valor foi colocado na variável string_var, caso contrário, retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():
- um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;
- um evento de criação de um objeto com um novo nome.
Exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."