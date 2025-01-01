ObjectGetString

A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

string ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso da função. Se bem sucedido, o valor da propriedade é colocado para receber uma variável passada como referência pelo último parâmetro.

bool ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string& string_var

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in] Nome do objeto.

prop_id

[in] ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificador da propriedade específica. Para a primeira variante, o modificador tem valor padrão igual a 0. A maioria das propriedades não requerem um modificador. Indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico do tipo Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.

string_var

[out] Variável do tipo string que recebe o valor das propriedades requisitadas.

Valor do Retorno

Valor string para a primeira versão da chamada.

Retorna true para a segunda versão da chamada, se essa propriedade for mantida e o valor foi colocado na variável string_var, caso contrário, retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;

um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Exemplo: