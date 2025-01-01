DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXShaderInputsSet 

Define os parâmetros de entrada do sombreador.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // identificador do sombreador
   const int&  inputs[]      // matriz de identificadores de parâmetros de entrada
   );

Parâmetros

shader

[in]  Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().

inputs[]

[in]  Matriz de identificadores de parâmetros de entrada criados com ajuda de DXInputCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tamanho da matriz de parâmetros de entrada deve ser igual ao número de objetos cbuffer declarados no código do sombreador.