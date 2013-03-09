SinaisSeções
Filtro
Criar sinal

Sinais de negociação para o MetaTrader 5 com execução automática em sua conta

Sinais são um serviço que permite copiar automaticamente as transações de um provedor para sua conta de negociação. Use sinais para aumentar sua eficiência de negociação Forex.

Servidor da corretora

Vamos selecionar os sinais tendo as melhores condições de cópia para sua conta:

Lucro máx Confiabilidade Rentável durante o mês Intradia Menos de US$ 50 Com comentários Alavancagem Usando robôs
Confiabilidade Ver todos
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% crescimento desde 2024 Confiabilidade  98% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% crescimento desde 2025 Confiabilidade  28% Algotrading 0 Copiar por 50 USD por mês
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 207% crescimento desde 2023 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 299 USD por mês
Oleksandr Khrypunenko Oleksandr Khrypunenko
HiGold 399% crescimento desde 2025 Confiabilidade  99% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Maicon Lazier Reichel Maicon Lazier Reichel
Gold Long k4 2 478% crescimento desde 2024 Confiabilidade  95% Algotrading 3 Copiar por 30 USD por mês
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 16 Copiar por 30 USD por mês
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 324% crescimento desde 2023 Confiabilidade  100% Algotrading 2 Copiar por 100 USD por mês
Nguyen Ngoc Phuoc Nguyen Ngoc Phuoc
GCEA XAU 1 334% crescimento desde 2025 Confiabilidade  64% Algotrading 1 Copiar por 50 USD por mês
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 318% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Nguyen Viet Dong Nguyen Viet Dong
King222 337% crescimento desde 2025 Confiabilidade  93% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Popular entre assinantes Ver todos
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% crescimento desde 2024 Confiabilidade  90% Algotrading 120 Copiar por 40 USD por mês
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 77 Copiar por 37 USD por mês
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% crescimento desde 2021 Confiabilidade  9% Algotrading 73 Copiar por 30 USD por mês
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 760% crescimento desde 2025 Confiabilidade  96% Algotrading 35 Copiar por 30 USD por mês
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 553% crescimento desde 2023 Confiabilidade  65% Algotrading 24 Copiar por 40 USD por mês
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 16 Copiar por 30 USD por mês
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% crescimento desde 2024 Confiabilidade  98% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Jan Stancel Jan Stancel
2.64 (27)
JS SmartGrid Signal MG01 987% crescimento desde 2024 Confiabilidade  96% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Eloizio Coelho Alves Eloizio Coelho Alves
2.33 (1)
TULIP 887% crescimento desde 2025 Confiabilidade  67% Algotrading 11 Copiar por 30 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Tan Thiam Kiat Kelvin Tan Thiam Kiat Kelvin
1 (1)
TriumphCFD 1 184% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 7 Copiar por 30 USD por mês
Melhor avaliado Ver todos
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% crescimento desde 2021 Confiabilidade  9% Algotrading 73 Copiar por 30 USD por mês
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 77 Copiar por 37 USD por mês
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 760% crescimento desde 2025 Confiabilidade  96% Algotrading 35 Copiar por 30 USD por mês
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% crescimento desde 2024 Confiabilidade  98% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 243% crescimento desde 2021 Confiabilidade  99% Algotrading 3 Copiar por 30 USD por mês
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% crescimento desde 2024 Confiabilidade  90% Algotrading 120 Copiar por 40 USD por mês
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 655% crescimento desde 2022 Confiabilidade  56% Algotrading 5 Copiar por 35 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX3 3 269% crescimento desde 2025 Confiabilidade  34% Algotrading 2 Copiar por 50 USD por mês
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% crescimento desde 2021 Confiabilidade  73% Algotrading 6 Copiar por 39 USD por mês
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 703% crescimento desde 2020 Confiabilidade  99% Algotrading 1 Copiar por 40 USD por mês
Lançamentos Ver todos
Xian Qin Ceng Xian Qin Ceng
XAUSUD EA 577% crescimento desde 2025 Confiabilidade  97% Algotrading 2 Copiar por 49 USD por mês
Stephane Charles Raoeliarison Stephane Charles Raoeliarison
GoldEvolution 329% crescimento desde 2024 Confiabilidade  0% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Victor Edet Essang Victor Edet Essang
Dragonfly 1 418% crescimento desde 2025 Confiabilidade  99% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Vahida Ansar Sayyad Vahida Ansar Sayyad
Ansar 502% crescimento desde 2025 Confiabilidade  2% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Wang Lin Wang Lin
Integrated Trend Strategy 103% crescimento desde 2025 Confiabilidade  89% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Agni Mulyana Agni Mulyana
5 (1)
Agni Amfx 115% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 2 Copiar por 100 USD por mês
Indra Nusantara Indra Nusantara
Nusantara Gold 92% crescimento desde 2024 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Widiyansyah Muhammad Kahfi Widiyansyah Muhammad Kahfi
WIDIMAX 70% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 0 Copiar por 100 USD por mês
Duy Nguyen Nguyen Duy Nguyen Nguyen
The Myth B1 314% crescimento desde 2025 Confiabilidade  100% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Ervand Oganesyan Ervand Oganesyan
PulseX 154% crescimento desde 2025 Confiabilidade  100% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Yong Jin Li Yong Jin Li
Sunflower 92% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Amazing Traders K Mawuelom R S Sedjro
EA Amazing Brain 76% crescimento desde 2025 Confiabilidade  21% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Forex Ver todos
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% crescimento desde 2021 Confiabilidade  9% Algotrading 73 Copiar por 30 USD por mês
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 77 Copiar por 37 USD por mês
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% crescimento desde 2024 Confiabilidade  98% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 243% crescimento desde 2021 Confiabilidade  99% Algotrading 3 Copiar por 30 USD por mês
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% crescimento desde 2024 Confiabilidade  90% Algotrading 120 Copiar por 40 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% crescimento desde 2021 Confiabilidade  73% Algotrading 6 Copiar por 39 USD por mês
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 703% crescimento desde 2020 Confiabilidade  99% Algotrading 1 Copiar por 40 USD por mês
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% crescimento desde 2022 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 75 USD por mês
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% crescimento desde 2024 Confiabilidade  97% Algotrading 3 Copiar por 50 USD por mês
Jose Luis Thenier Villa Jose Luis Thenier Villa
Tharos II LiquidityMinerEA 900% crescimento desde 2021 Confiabilidade  99% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 381% crescimento desde 2024 Confiabilidade  82% Algotrading 1 Copiar por 999 USD por mês
Ouro Ver todos
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 77 Copiar por 37 USD por mês
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 760% crescimento desde 2025 Confiabilidade  96% Algotrading 35 Copiar por 30 USD por mês
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 243% crescimento desde 2021 Confiabilidade  99% Algotrading 3 Copiar por 30 USD por mês
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 655% crescimento desde 2022 Confiabilidade  56% Algotrading 5 Copiar por 35 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% crescimento desde 2021 Confiabilidade  73% Algotrading 6 Copiar por 39 USD por mês
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% crescimento desde 2022 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 75 USD por mês
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% crescimento desde 2024 Confiabilidade  97% Algotrading 3 Copiar por 50 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% crescimento desde 2025 Confiabilidade  28% Algotrading 0 Copiar por 50 USD por mês
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 381% crescimento desde 2024 Confiabilidade  82% Algotrading 1 Copiar por 999 USD por mês
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 981% crescimento desde 2022 Confiabilidade  96% Algotrading 0 Copiar por 999 USD por mês
Cripto Ver todos
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% crescimento desde 2022 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 75 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% crescimento desde 2025 Confiabilidade  28% Algotrading 0 Copiar por 50 USD por mês
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 381% crescimento desde 2024 Confiabilidade  82% Algotrading 1 Copiar por 999 USD por mês
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 207% crescimento desde 2023 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 299 USD por mês
Valeriia Mishchenko Valeriia Mishchenko
Crypto Trading Pepper 1 981% crescimento desde 2022 Confiabilidade  96% Algotrading 0 Copiar por 999 USD por mês
Di Bacco Internacional, S.A. Enzo Chareyron
Premium MAM GOLD with Vantage 517% crescimento desde 2025 Confiabilidade  80% Algotrading 0 Copiar por 100 USD por mês
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 324% crescimento desde 2023 Confiabilidade  100% Algotrading 2 Copiar por 100 USD por mês
Kyaw Zan Tun Kyaw Zan Tun
3.07 (5)
Other 2 605% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 318% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Juan Carlos Santaria Leuyacc Juan Carlos Santaria Leuyacc
Mateotrader25 1 061% crescimento desde 2024 Confiabilidade  0% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Aleksandr Ryzhkov Aleksandr Ryzhkov
Al fund 256% crescimento desde 2024 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 30 USD por mês
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
Abo Hmeid 01 231% crescimento desde 2025 Confiabilidade  99% Algotrading 1 Copiar por 30 USD por mês
Sinais com moeda de depósito USD Ver todos
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% crescimento desde 2021 Confiabilidade  9% Algotrading 73 Copiar por 30 USD por mês
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% crescimento desde 2025 Confiabilidade  94% Algotrading 77 Copiar por 37 USD por mês
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% crescimento desde 2024 Confiabilidade  98% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% crescimento desde 2024 Confiabilidade  90% Algotrading 120 Copiar por 40 USD por mês
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 655% crescimento desde 2022 Confiabilidade  56% Algotrading 5 Copiar por 35 USD por mês
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% crescimento desde 2024 Confiabilidade  87% Algotrading 8 Copiar por 30 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX3 3 269% crescimento desde 2025 Confiabilidade  34% Algotrading 2 Copiar por 50 USD por mês
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% crescimento desde 2024 Confiabilidade  99% Algotrading 15 Copiar por 30 USD por mês
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% crescimento desde 2022 Confiabilidade  95% Algotrading 0 Copiar por 75 USD por mês
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% crescimento desde 2024 Confiabilidade  97% Algotrading 3 Copiar por 50 USD por mês
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% crescimento desde 2025 Confiabilidade  28% Algotrading 0 Copiar por 50 USD por mês
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 381% crescimento desde 2024 Confiabilidade  82% Algotrading 1 Copiar por 999 USD por mês
Ver todos os sinais >>
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.

Assista aos videos tutoriais sobre sinais no YouTube

Escolha e assine o sinal desejado em poucos cliques. Contas monitoradas são fornecidas com histórico de negociação e estatísticas detalhadas. Assista a um tutorial em vídeo sobre como assinar sinais.

Venda os sinais de seu sistema de negociação a milhares de assinantes em todo o mundo e permaneça como o único dono do sistema. Com o nosso serviço, a sua estratégia de sucesso pode tornar-se lucrativa, mesmo em caso de um orçamento inicial de pequeno porte.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader {0} .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.