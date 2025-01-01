DocumentaçãoSeções
MathCeil

A função retorna o valor do número inteiro mais próximo do acima.

double  MathCeil(
   double  val      // número
   );

Parâmetros

val

[in]  Valor numérico.

Valor do Retorno

Valor numérico representando o menor inteiro que excede ou é igual a val.

Observação

Ao invés da função MathCeil(), você pode usar ceil().

 

Exemplo:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos variáveis para transformação
   double value=0;                     // número real para a transformação MathCeil
   int    ceil_value=0;                // aqui obtemos o resultado
//--- em um loop pelo número de incrementos decimais de um número real
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- incrementamos o número,
      //--- obtemos o valor inteiro mais próximo do valor acima
      //--- e registramos os valores de controle no log
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     resultado:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }