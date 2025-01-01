DocumentaçãoSeções
A função converte uma string contendo uma representação de símbolo de um número em um número de tipo long (inteiro).

long  StringToInteger(
   string  value      // string
   );

Parâmetros

value

[in]  String contendo um número.

Valor do Retorno

Valor de tipo long.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- string to convert
   string str = "12345.54321";
//--- convertemos a string de entrada como um número em uma variável de tipo long
   long converted=StringToInteger(str);
//--- imprimimos no log o número obtido com a parte fracionária cortada
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
  resultado:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

Também Veja

