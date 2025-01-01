- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
A função converte uma string contendo uma representação de símbolo de um número em um número de tipo long (inteiro).
long StringToInteger(
Parâmetros
value
[in] String contendo um número.
Valor do Retorno
Valor de tipo long.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
IntegerToString, Tipos reais (double, float), Conversão de Tipo (Typecasting)