- EventSetMillisecondTimer
- EventSetTimer
- EventKillTimer
- EventChartCustom
EventChartCustom
A função gera um evento personalizado para o gráfico especificado.
|
bool EventChartCustom(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador gráfico. Significa o gráfico atual.
custom_event_id
[in] ID dos usuários do evento. Este identificador é automaticamente adicionado ao valor CHARTEVENT_CUSTOM e convertido para o tipo integer.
lparam
[in] Evento parâmetro do tipo long passado para a função OnChartEvent.
dparam
[in] Evento parâmetro do tipo double passado para a função OnChartEvent.
sparam
[in] Evento parâmetro do tipo string passado para a função OnChartEvent. Se a string é maior do que 63 caracteres, será truncado.
Valor do Retorno
Retorna verdadeiro se um evento personalizado foi colocada com sucesso na fila do gráfico de eventos que recebe os eventos. Em caso de falha, ele retorna false. Use GetLastError() para obter o código de erro.
Observação
Um Expert Advisor ou o indicador ligado a tabela especificada manipula o evento utilizando a função OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() têm valores definidos que são requeridos para o processamento deste evento. Os eventos e valores passados através destes parâmetros são listados na tabela abaixo.
|
Evento
|
Valor do parâmetro id
|
Valor do parâmetro lparam
|
Valor do parâmetro dparam
|
Valor do parâmetro sparam
|
Evento de uma teclada
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
código de uma tecla pressionada
|
Repita a contagem (o número de vezes que a tecla é repetida como um resultado de que o usuário pressiona a tecla)
|
O valor da string de uma pequena máscara de descrever o estado de botões do teclado
|
Evento do mouse (se a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, então é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse
|
Evento de criação de objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, então é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico criado
|
Evento de mudança de uma propriedade de objeto via janela de diálogo de propriedades
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico modificado
|
Caso de apagamento objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, então é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico excluído
|
Evento de um click de mouse no gráfico
|
CHARTEVENT_CLICK
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
–
|
Evento de um click de mouse num objeto gráfico pertencente ao gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
Nome do objeto gráfico, na qual o evento ocorreu
|
Evento de um objeto gráfico arrastado usando o mouse
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico movido
|
Evento da edição de texto finalizada na caixa de entrada do objeto gráfico LabelEdit
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico LabelEdit, cuja edição de texto foi concluída
|
Evento de mudança no gráfico
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
–
|
–
|
–
|
ID do evento de usuário sob N número
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
Eventos do Terminal Cliente, Funções de Manipulação de Evento