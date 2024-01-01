EventChartCustom

A função gera um evento personalizado para o gráfico especificado.

bool EventChartCustom(

long chart_id,

ushort custom_event_id,

long lparam,

double dparam,

string sparam

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador gráfico. Significa o gráfico atual.

custom_event_id

[in] ID dos usuários do evento. Este identificador é automaticamente adicionado ao valor CHARTEVENT_CUSTOM e convertido para o tipo integer.

lparam

[in] Evento parâmetro do tipo long passado para a função OnChartEvent.

dparam

[in] Evento parâmetro do tipo double passado para a função OnChartEvent.

sparam

[in] Evento parâmetro do tipo string passado para a função OnChartEvent. Se a string é maior do que 63 caracteres, será truncado.

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro se um evento personalizado foi colocada com sucesso na fila do gráfico de eventos que recebe os eventos. Em caso de falha, ele retorna false. Use GetLastError() para obter o código de erro.

Observação

Um Expert Advisor ou o indicador ligado a tabela especificada manipula o evento utilizando a função OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).

Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() têm valores definidos que são requeridos para o processamento deste evento. Os eventos e valores passados através destes parâmetros são listados na tabela abaixo.

Evento Valor do parâmetro id Valor do parâmetro lparam Valor do parâmetro dparam Valor do parâmetro sparam Evento de uma teclada CHARTEVENT_KEYDOWN código de uma tecla pressionada Repita a contagem (o número de vezes que a tecla é repetida como um resultado de que o usuário pressiona a tecla) O valor da string de uma pequena máscara de descrever o estado de botões do teclado Evento do mouse (se a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, então é definido para o gráfico) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE a coordenada X a coordenada Y O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse Evento de criação de objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, então é definido para o gráfico) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – – Nome do objeto gráfico criado Evento de mudança de uma propriedade de objeto via janela de diálogo de propriedades CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – – Nome do objeto gráfico modificado Caso de apagamento objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, então é definido para o gráfico) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – – Nome do objeto gráfico excluído Evento de um click de mouse no gráfico CHARTEVENT_CLICK a coordenada X a coordenada Y – Evento de um click de mouse num objeto gráfico pertencente ao gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK a coordenada X a coordenada Y Nome do objeto gráfico, na qual o evento ocorreu Evento de um objeto gráfico arrastado usando o mouse CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – – Nome do objeto gráfico movido Evento da edição de texto finalizada na caixa de entrada do objeto gráfico LabelEdit CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – – Nome do objeto gráfico LabelEdit, cuja edição de texto foi concluída Evento de mudança no gráfico CHARTEVENT_CHART_CHANGE – – – ID do evento de usuário sob N número CHARTEVENT_CUSTOM+N Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom()

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Botão";

string labelID="Informação";

int broadcastEventID=5000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Criar um botão para enviar eventos personalizados

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Botão");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- Criar uma etiqueta para exibir informações

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"Não informado");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Verifique o evento pressionando um botão do mouse

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- Se você clicar sobre o objeto com o nome buttonID

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- Estado do botão - pressionado ou não

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- registrar uma mensagem de depuração

Print("Botão pressionado = ",selected);

int customEventID; // Número do evento personalizado para enviar

string message; // Mensagem a ser enviada no caso

//--- Se o botão for pressionado

if(selected)

{

message="Botão pressionado";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // Botão não está pressionado

{

message="Botão não está pressionado";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- Enviar um evento personalizado "nosso" gráfico

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

///--- Envie uma mensagem para todos os gráficos abertos

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Transmissão de mensagem");

//--- Depurar mensagem

Print("Enviar um evento com ID = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// Redesenho forçado de todos os objetos de gráfico

}



//--- Verificar o evento pertence ao evento de utilizador

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Tem transmissão de mensagem a partir de um gráfico com id = "+lparam);

}

else

{

//--- Nós lemos uma mensagem de texto no evento

string info=sparam;

Print("Manipular o evento do usuário com o ID = ",id);

//--- Exibe uma mensagem numa etiqueta

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// Redesenho forçado de todos os objetos de gráfico

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enviar evento de transmissão para todos os gráficos abertos |

//+------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // Temos, certamente, não mais do que CHARTS_MAX abrindo gráficos

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // Recebemos um novo gráfico do anterior

if(currChart==-1) break; // Alcançado o final da lista de gráficos

i++;// Não esqueça de aumentar o contador

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

Também Veja

Eventos do Terminal Cliente, Funções de Manipulação de Evento