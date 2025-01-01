DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalBaseGetString 

SignalBaseGetString

Retorna o valor da propriedade do tipo string para o sinal selecionado

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade do sinal. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

valor de retorno

O valor do tipo string da propriedade indicada do sinal.