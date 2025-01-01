DocumentaçãoSeções
Este é um grupo de funções destinado a trabalhar com dados do tipo string.

StringAdd

Adiciona uma string no final de uma outra string

StringBufferLen

Retorna o tamanho de buffer alocado para uma string

StringCompare

Compara duas string e retorna 1 se a primeira string for maior que a segunda; 0 - se as string são iguais; -1 (menos 1) - se a primeira string for menor que a segunda.

StringConcatenate

Forma uma string dos parâmetros passados

StringFill

Preenche uma string especificada com símbolos selecionados

StringFind

Busca por uma substring em uma string

StringGetCharacter

Retorna o valor de um número localizado na posição de string especificada

StringInit

Inicializa uma string com símbolos especificados e fornece o comprimento da string especificada

StringLen

Retorna o número de símbolos em uma string

StringSetLength

Define para a string um comprimento especificado em caracteres

StringReplace

Substitui todas as substrings encontradas em uma string por uma seqüência de símbolos

StringReserve

Reserva na memória para uma string um buffer de tamanho especificado

StringSetCharacter

Retorna uma cópia de uma string com o valor alterado de um símbolo na posição especificada

StringSplit

Obtém substrings a partir de um separador especificado da string especificada, retorna o número de substrings obtidas

StringSubstr

Extrai uma substring a partir de uma string de texto começando a partir de uma posição especificada

StringToLower

Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para minúscula pela localização

StringToUpper

Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para maiúscula pela localização

StringTrimLeft

Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string

StringTrimRight

Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte direita da string