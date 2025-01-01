- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Funções de String
Este é um grupo de funções destinado a trabalhar com dados do tipo string.
Função
Ação
Adiciona uma string no final de uma outra string
Retorna o tamanho de buffer alocado para uma string
Compara duas string e retorna 1 se a primeira string for maior que a segunda; 0 - se as string são iguais; -1 (menos 1) - se a primeira string for menor que a segunda.
Forma uma string dos parâmetros passados
Preenche uma string especificada com símbolos selecionados
Busca por uma substring em uma string
Retorna o valor de um número localizado na posição de string especificada
Inicializa uma string com símbolos especificados e fornece o comprimento da string especificada
Retorna o número de símbolos em uma string
Define para a string um comprimento especificado em caracteres
Substitui todas as substrings encontradas em uma string por uma seqüência de símbolos
Reserva na memória para uma string um buffer de tamanho especificado
Retorna uma cópia de uma string com o valor alterado de um símbolo na posição especificada
Obtém substrings a partir de um separador especificado da string especificada, retorna o número de substrings obtidas
Extrai uma substring a partir de uma string de texto começando a partir de uma posição especificada
Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para minúscula pela localização
Transforma todos os símbolos de uma string selecionada para maiúscula pela localização
Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string
Remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte direita da string