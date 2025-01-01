DocumentaçãoSeções
Este é o grupo de funções para trabalhar com dados do tipo datetime (um inteiro que representa número de segundos decorridos a partir da 0 hora de 1° Janeiro de 1970).

Para obter contadores e timers de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.

Função

Ação

TimeCurrent

Retorna a última hora conhecida do servidor (hora da última cotação recebida) no formato de datetime(

TimeTradeServer

Retorna a hora calculada corrente do servidor de negociação

TimeLocal

Retorna a hora do computador local em formato datetime

TimeGMT

Retorna a hora GMT em formato datetime com o horário de verão por hora local do computador, de onde o terminal cliente está executando

TimeDaylightSavings

Retorna o sinal do ajuste do horário de verão

TimeGMTOffset

Retorna a diferença corrente entre a hora GMT e a hora do computador local em segundos, levando em consideração o ajuste do horário de verão

TimeToStruct

Converte um valor datetime em uma variável do tipo estrutura MqlDateTime

StructToTime

Converte uma variável do tipo estrutura MqlDateTime em um valor datetime