Data e Hora
Este é o grupo de funções para trabalhar com dados do tipo datetime (um inteiro que representa número de segundos decorridos a partir da 0 hora de 1° Janeiro de 1970).
Para obter contadores e timers de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.
Função
Ação
Retorna a última hora conhecida do servidor (hora da última cotação recebida) no formato de datetime(
Retorna a hora calculada corrente do servidor de negociação
Retorna a hora do computador local em formato datetime
Retorna a hora GMT em formato datetime com o horário de verão por hora local do computador, de onde o terminal cliente está executando
Retorna o sinal do ajuste do horário de verão
Retorna a diferença corrente entre a hora GMT e a hora do computador local em segundos, levando em consideração o ajuste do horário de verão
Converte um valor datetime em uma variável do tipo estrutura MqlDateTime
Converte uma variável do tipo estrutura MqlDateTime em um valor datetime