FileMove

Move um arquivo a partir de um local ou a partir de pasta compartilhada para outra pasta.

bool FileMove(

const string src_file_name,

int common_flag,

const string dst_file_name,

int mode_flags

);

Parâmetros

src_file_name

[in] O nome do arquivo para mover/renomear.

common_flag

[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local (common_flag=0).

dst_file_name

[in] O nome do arquivo após a operação

mode_flags

[in] Bandeiras de acesso. O parâmetro pode conter apenas duas bandeiras: FILE_REWRITE e/ou FILE_COMMON - outras bandeiras são ignoradas. Se o arquivo já existe e a bandeira FILE_REWRITE não for especificada, o arquivo não será reescrito, e a função retornará false.

Valor do Retorno

Em caso de falha a função retornará false.

Observação

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Se o novo arquivo já existe, a cópia será feita dependendo da disponibilidade da bandeira FILE_REWRITE dentro do parâmetro mode_flags.

Exemplo:

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input string InpSrcName="data.txt";

input string InpDstName="newdata.txt";

input string InpSrcDirectory="SomeFolder";

input string InpDstDirectory="OtherFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string local=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string common=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

//--- receber caminhos de arquivo

string src_path;

string dst_path;

StringConcatenate(src_path,InpSrcDirectory,"//",InpSrcName);

StringConcatenate(dst_path,InpDstDirectory,"//",InpDstName);

//--- verifica se o arquivo de origem existe (se não - saída)

if(FileIsExist(src_path))

PrintFormat("%s file arquivo existe no %s\\Files\\%s pasta",InpSrcName,local,InpSrcDirectory);

else

{

PrintFormat("Erro, %s arquivo de origem não encontrado",InpSrcName);

return;

}

//--- verifica se o arquivo do resultado já existe

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON))

{

PrintFormat("%s arquivo existe no %s\\Files\\%s pasta",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- arquivo existe, movendo-se deve ser realizado com a flag FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON|FILE_REWRITE))

PrintFormat("%s arquivo movido",InpSrcName);

else

PrintFormat("Erro! Código = %d",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("%s arquivo não existe no %s\\Files\\%s pasta",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- arquivo não existe, movendo-se deve ser realizado sem a flag FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON))

PrintFormat("%s arquivo movido",InpSrcName);

else

PrintFormat("Erro! Código = %d",GetLastError());

}

//--- o arquivo é movido, vamos verificar-lo fora

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON) && !FileIsExist(src_path,0))

Print("Sucesso!");

else

Print("Erro!");

}

Também Veja

FileIsExist