FileMove
Move um arquivo a partir de um local ou a partir de pasta compartilhada para outra pasta.
bool FileMove(
Parâmetros
src_file_name
[in] O nome do arquivo para mover/renomear.
common_flag
[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local (common_flag=0).
dst_file_name
[in] O nome do arquivo após a operação
mode_flags
[in] Bandeiras de acesso. O parâmetro pode conter apenas duas bandeiras: FILE_REWRITE e/ou FILE_COMMON - outras bandeiras são ignoradas. Se o arquivo já existe e a bandeira FILE_REWRITE não for especificada, o arquivo não será reescrito, e a função retornará false.
Valor do Retorno
Em caso de falha a função retornará false.
Observação
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Se o novo arquivo já existe, a cópia será feita dependendo da disponibilidade da bandeira FILE_REWRITE dentro do parâmetro mode_flags.
Exemplo:
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
