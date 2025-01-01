- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
Cria um contexto gráfico para renderizar quadros com o tamanho especificado.
int DXContextCreate(
Parâmetros
width
[in] Largura do quadro em pixeis.
height
[in] Altura do quadro em pixeis
Valor retornado
Identificador para o contexto criado ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().
Observação
Todos os objetos gráficos criados com ajuda das funções DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate e DXTextureCreate só podem ser usados no contexto gráfico em que foram criados.
O tamanho do quadro pode ser alterado em DXContextSetSize().
Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().