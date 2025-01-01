DXContextCreate

Cria um contexto gráfico para renderizar quadros com o tamanho especificado.

int DXContextCreate(

uint width,

uint height

);

Parâmetros

width

[in] Largura do quadro em pixeis.

height

[in] Altura do quadro em pixeis

Valor retornado

Identificador para o contexto criado ou, em caso de erro, INVALID_HANDLE. Para obter o código de erro, é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

Todos os objetos gráficos criados com ajuda das funções DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate e DXTextureCreate só podem ser usados no contexto gráfico em que foram criados.

O tamanho do quadro pode ser alterado em DXContextSetSize().

Ó identificador criado que não é mais usado deve ser liberado explicitamente com ajuda da função DXRelease().