- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetInteger
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem. A propriedade de operação deve ser de tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
long HistoryOrderGetInteger(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade está situada dentro de uma variável de destino passado por referência pelo último parâmetro.
|
bool HistoryOrderGetInteger(
Parâmetros
ticket_number
[in] Ticket de ordem.
property_id
[in] Identificador da propriedade ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variável do tipo long que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor do Retorno
Valor do tipo long.
Observação
Não confundir ordens de um histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
