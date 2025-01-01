HistoryOrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem. A propriedade de operação deve ser de tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

long HistoryOrderGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade está situada dentro de uma variável de destino passado por referência pelo último parâmetro.

bool HistoryOrderGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property_id,

long& long_var

);

Parâmetros

ticket_number

[in] Ticket de ordem.

property_id

[in] Identificador da propriedade ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.

long_var

[out] Variável do tipo long que aceita o valor da propriedade requerida.

Valor do Retorno

Valor do tipo long.

Observação

Não confundir ordens de um histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- receber ticket da última ordem do histórico comercial da semana

ulong last_order=GetLastOrderTicket();

if(HistoryOrderSelect(last_order))

{

//--- tempo de colocar um ordem em milissegundos desde 01.01.1970

long time_setup_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_SETUP_MSC);

PrintFormat("Ordem #%d ORDER_TIME_SETUP_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_setup_msc,TimeToString(time_setup_msc/1000));

//--- execução/cancelamento de ordens em milissegundos desde 01.01.1970

long time_done_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_DONE_MSC);

PrintFormat("Ordem #%d ORDER_TIME_DONE_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_done_msc,TimeToString(time_done_msc/1000));

}

else // notificação sobre falha

PrintFormat("HistoryOrderSelect() falhou por #%d. Código de erro=%d",

last_order,GetLastError());



//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o último ticket de ordem em histórico ou -1 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastOrderTicket()

{

requisita o histórico para os últimos 7 dias

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- notificar sobre chamada sem sucesso e retorno -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() retornou false");

return -1;

}

//---

ulong first_order,last_order,orders=HistoryOrdersTotal();

//--- trabalhar com ordens se houver alguma

if(orders>0)

{

Print("Ordens = ",orders);

first_order=HistoryOrderGetTicket(0);

PrintFormat("first_order = %d",first_order);

if(orders>1)

{

last_order=HistoryOrderGetTicket((int)orders-1);

PrintFormat("last_order = %d",last_order);

return last_order;

}

return first_order;

}

//--- nenhuma ordem encontrada, retornar -1

return -1;

}

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Solicitações de histórico para os últimos dias e retorna false em caso de falha |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- define um período da semana para solicitar histórico da operação

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- fazer um pedido e verificar o resultado

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Código de erro=",GetLastError());

return false;

}

//--- histórico recebido com sucesso

return true;

}

Também Veja

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Propriedades de uma Ordem