Retorna um array de estruturas MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de um ativo especificado.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // ativo
   MqlBookInfo&  book[]      // referência para um array
   );

Parâmetros

symbol

[in] Nome do ativo.

book[]

[in] Referência para um array de registros de Profundidade de Mercado. O array pode ser pré-alocado para um número suficiente de registros. Se um array dinâmico não tiver sido pré-alocado na memória operacional, o terminal cliente alocará ele mesmo o array.

Valor do Retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário false.

Observação

A Profundidade de Mercado deve ser pre-aberta pela função MarketBookAdd().

Exemplo:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo para ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " tipo = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Could not get contents of the symbol DOM ",Symbol());
     }

Também Veja

