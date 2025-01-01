- SymbolsTotal
MarketBookGet
Retorna um array de estruturas MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de um ativo especificado.
bool MarketBookGet(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do ativo.
book[]
[in] Referência para um array de registros de Profundidade de Mercado. O array pode ser pré-alocado para um número suficiente de registros. Se um array dinâmico não tiver sido pré-alocado na memória operacional, o terminal cliente alocará ele mesmo o array.
Valor do Retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário false.
Observação
A Profundidade de Mercado deve ser pre-aberta pela função MarketBookAdd().
Exemplo:
MqlBookInfo priceArray[];
